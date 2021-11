Guillermo Farías será condenado a prisión perpetua

El hombre que asesinó a Natalia Bandiera de cuatro disparos recibirá la pena máxima de prisión, luego que un jurado popular lo declaró culpable del delito de “homicidio triplemente calificado por el uso de arma de fuego, el vínculo y en un contexto de violencia de género”.

El veredicto unánime recayó sobre Guillermo Farías y de esa forma se avaló lo planteado desde la fiscalía, desestimándose los atenuantes que introdujo la defensa. Asimismo, los doce miembros del jurado también lo hallaron culpable del delito de abuso de arma que tuvo como damnificados a los policías Maximiliano Tubino y Mariana Triviaux, oficiales del Comando de Patrullas que al llegar al lugar del hecho recibieron dos disparos con el arma de fuego empleada por el imputado.

En la última jornada se conocieron mayores detalles de los reiterados episodios de violencia psicológica y física que sufría la mujer a través de la prueba testimonial aportada por familiares y allegados.

Del calvario que vivió la víctima dio cuenta Gianluca Spagnuolo, hijo de la víctima que con 17 años abandonó la vivienda luego de una fuerte discusión con Farías, “no quería saber más nada con esta situación de violencia”, aseguró el joven, agregando haber presenciado “miles de discusiones”.

También expresó haber visto a su madre con un brazo quebrado y en otra oportunidad aplicándose hielo en el rostro, al presentar marcas y encontrarse hinchado. Según Spagnuolo, “tenía temor a denunciarlo por represalias a sus hijos”.

Señaló que el individuo conocía las contraseñas de las redes sociales, puntualizando que “ella no podía hablar con nadie, él la tenía controlada todo el tiempo, estaba enfermo de celos”.

Alicia Susana Martín, madre la cantante que por ese entonces contaba con 42 años de edad, declaró en el mismo sentido que su nieto. En medio de llantos detalló numerosas situaciones de violencia, separaciones seguidas de reconciliaciones y hasta maltratos hacia su persona; Resaltó que Farías “es “un cínico, mentiroso, manipulador; todo lo peor que puede tener una persona; su vida con él era un infierno”

En otro pasaje de la declaración Martín hizo mención a que su hija le había comentado que se iba a separar porque “no lo aguantaba más”, añadiendo que ella “tenía miedo, él siempre llevaba un revólver en el auto”.

Tanto Mónica Fortete como Viviana Cabral, amigas de la víctima, pusieron de relieve los problemas causados por su pareja, a veces siendo testigos de ellos y en otras oportunidades por conversaciones privadas mantenidas con Natalia Bandiera. Ambas coincidieron en destacar que era una muy buena persona, que se preocupaba y ocupaba permanentemente de sus hijos. “Tenía una feria de ropa, hacía rifas, todo para poder llevar adelante el hogar”, subrayó Fortete.

Durante la última jornada la fiscalía reprodujo al jurado varios mensajes de audio que en tono de discusión se intercambió la pareja cuando se hallaba separada y revelan de manera anticipada, por parte de Bandiera, el lamentable desenlace fatal ocurrido pocos días después.

En uno de ellos la víctima le recrimina textualmente: “No te soporto más por esas actitudes de m…..que tenés hacia nosotros, agaché la cabeza durante diez años, no te soporto más porque en cualquier momento sacas un arma, hacha o cuchillo y me matás”.

En otro audio la víctima se expresa de manera furiosa: “Te olvidaste cuando me desfiguraste la cara, me quebraste el dedo, me sacaste el codo”. En respuesta a uno de ellos Farías reconoce: “No te he tratado bien como te merecés, no quiero terminar mal, quiero terminar bien”.

Luego de casi dos años de mantenerse callado Farías decidió declarar ante el jurado y las partes. Lo primero que hizo, sin mucha convicción, fue pedir perdón por lo sucedido a los hijos de su ex pareja, la familia, amigos y la sociedad.

Manifestó un encuentro entre ambos (horas antes del trágico hecho) en el que hablaron de una “reconciliación”, pero que de un momento a otro Natalia (Bandiera) “cambió de ánimo y me insultó”. El femicida expresó que en ese momento la mujer había decidido cortar la relación para siempre porque, según dijo, ella le transmitió estaba “conociendo a otra persona”.

“Quedé shockeado, mi cabeza estalló y partir de ahí no recuerdo bien todo lo que pasó después”, indicó el detenido.

El fiscal Walter Pierrestegui le dedicó un comentario a esa manifestación durante su alegato al considerar que Farías “tiene memoria selectiva”. Y en otro tramo se apoyó en el informe de la psicóloga Rosario Azcoiti, quien se había referido al círculo de violencia en el que estaba inmersa la mujer, tanto desde lo psicológico como en el aspecto físico.

El defensor oficial, Marcelo Ruiz, pretendía demostrar que no había existido violencia de género, existiendo atenuantes como “circunstancias especiales de atenuación” y “emoción violenta”. Sin embargo, los integrantes del jurado desestimaron esos planteos, dando por probada la investigación de la fiscalía.

En los próximos días la Jueza Luciana Irigoyen Testa (coordinó el debate) convocará a las partes a una audiencia para la aplicación de la pena.y tal como la ley lo establece, la unica opcion sera condenar a Farias a prision perpetua.

FUENTE: TSN Necochea

Comentarios

comentarios