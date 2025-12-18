Hábitos saludables en el fin de año: «Comemos como si se terminara el mundo»

En diálogo con LU9, en la tarde de la radio, la nutricionista Pía Obiaño, nos dio consejos para cuidarnos a través de hábitos saludables y en particular en las fiestas de fin de año.

En la tarde de LU9 Radio Mar del Plata, charlamos con Pía Obiaño, nutricionista, respecto a cómo atravesar las fiestas sin descuidar la alimentación ni el disfrute.

Las despedidas de año, los brindis laborales y las reuniones familiares suelen venir acompañadas de mesas abundantes y un clima de «todo vale». Según explicó Obiaño, es algo profundamente cultural: «Lo primero que pensamos cuando nos juntamos es qué vamos a comer o dónde vamos a tomar algo. La comida es el foco de cada encuentro».

En ese contexto, la especialista advirtió que no se trata de prohibirse alimentos, sino de organizarse mejor para evitar excesos que luego «el cuerpo acusa recibo».

No llegar con hambre, la clave principal

Uno de los consejos más reiterados en su consultorio en esta época tiene que ver con no saltear comidas. «Si paso cuatro o cinco horas sin comer, todo es mucho más tentador: el pan dulce, el mantecol o lo salado. Por eso siempre digo que no hay que llegar con hambre a la noche», remarcó.

En ese sentido, sostuvo que las dietas muy estrictas suelen ser contraproducentes: «La deuda de hambre se paga siempre con comida. Hoy, mañana o dentro de un mes».

Alcohol y comida: cómo equilibrar el combo

Otro punto habitual de las fiestas es el consumo de alcohol. Obiaño aclaró que no se trata de eliminarlo, sino de moderarlo: «Que no sea todo alcohol. Se puede intercalar con agua o bebidas sin alcohol, y lo mismo con la comida: algo más calórico, pero acompañado de ensaladas, frutas o verduras».

La nutricionista propuso «desconstruir esta idea de rompernos porque se termina el año» y apuntar a un equilibrio posible.

Porciones, platos y recetas más livianas

Entre los tips prácticos, recomendó servirse siempre en un plato y evitar el picoteo constante, sobre todo con lo dulce. «Cuando uno se sirve, tiene más noción de cuánto está comiendo. El problema es agarrar sin control», explicó.

También alentó a adaptar recetas tradicionales: «Las recetas de la abuela eran riquísimas, pero hoy hay versiones mucho más livianas, con menos crema y menos grasas, que también son muy ricas».

La regla del 80/20 y nada de extremos

Obiaño destacó la importancia de la regla del 80/20: comer saludable el 80% del tiempo y permitirse gustos el 20% restante. «Si el resto del día fue bueno, un detalle no va a cambiar todo», señaló.

Además, desaconsejó eliminar grupos de alimentos de manera abrupta después de los excesos. «Prefiero que no saquen por completo un alimento porque después aparece el rebote. Se puede bajar un poco la carga, pero sin prohibiciones».

Actividad física e hidratación

Por último, subrayó el rol del movimiento y el agua, especialmente en verano. «No es lo mismo comer de más habiendo estado todo el día sentado que después de haber caminado una hora. La actividad física y la hidratación ayudan mucho».

Como síntesis, la nutricionista insistió en que las fiestas no deben ser una pausa total de los hábitos saludables: disfrutar, sí, pero sin descuidarse. «No hacer cosas estrictas ni obsesivas, comer durante el día, moverse y recordar que el equilibrio es lo que se puede sostener en el tiempo».

Fuente: LU9

