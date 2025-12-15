Hallan muerto a un reconocido director de Hollywood y su esposa: sospechan del hijo

Un reconocido director de Hollywood fue encontrado muerto junto a su esposa. La investigación apunta al hijo de la pareja.

El director de cine Rob Reiner, recordado por películas como “Cuando Harry conoció a Sally”, fue encontrado sin vida junto a su esposa Michele Singer durante la madrugada del domingo en su residencia del oeste de Los Ángeles.

La noticia conmociona al mundo de Hollywood, ya que las primeras investigaciones apuntan a que su hijo estaría involucrado en el doble crimen.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, efectivos policiales se presentaron al domicilio del director alrededor de las 15:30 del domingo, tras recibir un llamado de auxilio. Una vez allí, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de unos 68 años, que luego identificaron como la pareja.

A partir de ese momento, la Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación formal para esclarecer las causas de muerte de Reiner y Singer.

El director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer iniciaron su relación durante la producción de «Cuando Harry conoció a Sally» (1989). Este romance influyó en la visión del director sobre el amor, llevándolo a modificar el guion para darle a la película el final feliz que le dio ese salto a la fama, reemplazando el original en el que los protagonistas se separaban.

Reiner y Singer se casaron ese mismo año y tuvieron tres hijos durante su matrimonio.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre la trágica muerte de Rob Reiner y Michele Singer?

Fuentes cercanas a la pareja apuntan a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como supuesto autor del homicidio, según informó la revista estadounidense People. Mientras que el medio TMZ reportó que el director y su esposa llevaban heridas de arma blanca en sus cuerpos.

Nick Reiner, hijo del medio de la pareja, convive con una larga lucha contra la adicción a las drogas, que lo han llevado a quedarse sin hogar en un momento de su vida.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios