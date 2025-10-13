Hamás completó la entrega de los 20 rehenes israelíes que estuvieron más de dos años secuestrados

Hamas confirmó la entrega de los 13 rehenes que permanecían secuestrados. Así se completó la liberación de todos los israelíes.

Hamás anunció este lunes que entregó 13 rehenes más al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Gaza, lo que marca la liberación de los últimos rehenes vivos retenidos por el grupo. Así, completó la liberación de los 20 rehenes que estuvieron secuestrados durante más de dos años.

El primer grupo de siete rehenes israelíes fue liberado a primera hora del día como parte de un intercambio de prisioneros a gran escala, mediado por Egipto y Qatar, con el CICR facilitando su entrega a la parte israelí.

Los siete rehenes fueron identificados por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un soldado capturado en un tanque y seis civiles que fueron tomados por militantes de Hamás de las comunidades cerca de Gaza y del Festival de Música Nova el 7 de octubre de 2023.

La oficina de Netanyahu dijo anteriormente que el Gobierno está “comprometido a traer de vuelta a todos los rehenes en poder del enemigo y actuará para lograr esta misión con determinación y perseverancia”.

También se espera la entrega de cuerpos de rehenes fallecidos más tarde el lunes, junto con la liberación de unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos de prisiones israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego.

Fuente: Mi8

