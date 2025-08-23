HARLEM FESTIVAL 2025:

ENTERATE QUIÉN TOCA DÍA POR DÍA

El festival del litoral argentino que reúne todo lo que hoy nos gusta revela los artistas que tocarán en cada fecha en el Predio de la Estación Belgrano.

Harlem Festival, uno de los eventos musicales más convocantes del país, confirmó la programación diaria de su próxima edición, que se llevará a cabo el 11 y 12 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

Además, se habilitó la venta de entradas por día a un valor de $100.000 más service charge.

Con una propuesta artística que reúne referentes de la escena nacional y figuras destacadas de la música latinoamericana, el festival promete dos jornadas cargadas de música en vivo, intervenciones artísticas y experiencias para todo el público.

La programación día por día está conformada por:

DÍA 1 (sábado 11 de octubre): No Te Va Gustar, La Joaqui, Estelares, Fabiana Cantilo, Louta, Zoe Gotusso, Dante Spinetta, Zeballos, Swaggerboyz, Blair, Tussiwarriors, Cabezones, Un Muerto Más, Daniela Milagros y Laser Flip. 2 hs closing set: Mariano Mellino.

DÍA 2 (domingo 12 de octubre): Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, C.R.O, Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y la Naranja, Zell, Luz Gaggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli, Malta Caramelo. 2 hs closing set: CHAPA & CASTELO.

Dónde conseguir las entradas

Ya se pueden adquirir tus entradas por día y los abonos para los 2 días del festival con todas las tarjetas de crédito / débito y Mercado Pago. Además podrás aprovechar 9 cuotas sin interés con tarjeta VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos durante todo el período de venta a través de www.harlem.com.ar (sistema Passline).

También disponibles en efectivo sin costo de servicio en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná) y Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).



Sobre Harlem Festival

El Harlem sigue creciendo en cada una de sus ediciones y continúa reuniendo a miles de jóvenes, grupos de amigos y familias que no quieren perderse el evento del año en Santa Fe con una mega producción, diferentes escenarios, actividades y gastronomía, donde se acercan miles de santafesinos y público de todo el país.

En sólo seis ediciones, Harlem es reconocido como uno de los más destacados festivales conceptuales de Argentina. Tuvo su primera edición en 2018, donde hasta el día de hoy conviven en armonía todo tipo de público, artistas y experiencias. Ubicado en el corazón del país, busca el desarrollo artístico, cultural y turístico en la región de Santa Fe, Entre Ríos y el Noreste argentino.

En las ediciones de 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 los artistas más importantes del país como Trueno, Duki, Airbag, YSY A, Wos, Nicki Nicole, Chano, La Vela Puerca, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchos otros, fueron parte del line up que siempre mantiene vigente la propuesta del festival.

