Havok regresa a la Argentina

Liderados por su fundador y vocalista David Sanchez, los thrashers han construido una sólida trayectoria internacional con una discografía que incluye títulos como «Burn» (2009), «Time Is Up (2011), Unnatural Selection (2013), Conformicide (2017) y V (2020).



En esta nueva visita, la banda presentará un setlist que recorrerá lo mejor de su carrera, incluyendo material de su último álbum «V» y su más reciente lanzamiento, el EP «New Eyes», marcando una nueva etapa dentro de su evolución sonora.