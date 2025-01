Hay alerta por tormenta: cómo estará el clima este lunes 27 de enero en Mar del Plata

Luego de un fin de semana con un clima espectacular, este lunes 27 de enero habrá precipitaciones en Mar del Plata. Incluso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormenta para esta mañana en la ciudad.

Casi toda la provincia de Buenos Aires está bajo alerta amarillo. Según el SMN, el sector de General Pueyrredon será afectado por tormentas, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados en forma puntual.

De acuerdo al pronóstico, por la mañana se esperan tormentas fuertes, con 40 a 70% de probabilidades de lluvia y una temperatura de 23º C. El viento soplará del norte a 23-31 km/h, con ráfagas de 42-50 km/h.

A la tarde se alcanzará una máxima de 26º C y el panorama cambiará a tormentas aisladas, con 10-40% de probabilidades de lluvia. El viento virará al sur, a 13-22 km/h.

Finalmente, a la noche se apaciguará el clima, con cielo mayormente nublado y unos 19º C. La dirección de viento cambiará al este.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormenta

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

