Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina entregó una nómina de 55 futbolistas para la Copa del Mundo que comenzará dentro de un mes.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó este lunes la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, cuya nómina definitiva será reducida a 26 futbolistas. Esa lista se dará el 30 de mayo como fecha límite y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, una semana antes del cominezo del torneo.

La entrega de la prelista coincidió con la fecha límite establecida por FIFA para que las selecciones presenten entre 35 y 55 jugadores elegibles para disputar el torneo. Entre las sorpresas de la lista apareció Santiago Beltrán. El arquero de 21 años ocupó el lugar de Franco Armani y fue clave en la clasificación por penales ante San Lorenzo en el Monumental.

La prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

A continuación se detallan nombres y apellidos de los futbolistas que conforman la prelista:

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

(Aston Villa) Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

(Olympique de Marsella) Juan Musso (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Walter Benítez (Crystal Palace FC)

(Crystal Palace FC) Facundo Cambeses (Racing Club)

(Racing Club) Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

(Palmeiras) Gonzalo Montiel (River Plate)

(River Plate) Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

(Hamburgo SV) Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

(Union Saint Gilloise) Lucas Martínez Quarta (River Plate)

(River Plate) Marcos Senesi (Bournemouth)

(Bournemouth) Lisandro Martínez (Manchester United)

(Manchester United) Nicolás Otamendi (SL Benfica)

(SL Benfica) Germán Pezzella (River Plate)

(River Plate) Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

(Olympique de Marsella) Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

(Tottenham Hotspur) Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

(Boca Juniors) Zaid Romero (Getafe CF)

(Getafe CF) Facundo Medina (Olympique de Marsella)

(Olympique de Marsella) Marcos Acuña (River Plate)

(River Plate) Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

(Olympique de Lyon) Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas

Máximo Perrone (Calcio Como 1907)

(Calcio Como 1907) Leandro Paredes (Boca Juniors)

(Boca Juniors) Guido Rodríguez (Valencia CF)

(Valencia CF) Aníbal Moreno (River Plate)

(River Plate) Milton Delgado (Boca Juniors)

(Boca Juniors) Alan Varela (FC Porto)

(FC Porto) Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Rodrigo De Paul (Inter de Miami)

(Inter de Miami) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Enzo Fernández (Chelsea)

(Chelsea) Alexis Mac Allister (Liverpool)

(Liverpool) Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié)

(Real Betis Balompié) Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

(Nottingham Forest) Emiliano Buendía (Aston Villa)

(Aston Villa) Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi (Inter de Miami)

(Inter de Miami) Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

(Calcio Como 1907) Franco Mastantuono (Real Madrid)

(Real Madrid) Thiago Almada (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Tomás Aranda (Boca Juniors)

(Boca Juniors) Nicolás González (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Alejandro Garnacho (Chelsea)

(Chelsea) Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Matías Soulé (AS Roma)

(AS Roma) Claudio Echeverri (Girona Fútbol Club)

(Girona Fútbol Club) Gianluca Prestianni (SL Benfica)

(SL Benfica) Santiago Castro (Bologna FC)

(Bologna FC) Lautaro Martínez (Internazionale de Milán)

(Internazionale de Milán) José Manuel López (Palmeiras)

(Palmeiras) Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Mateo Pellegrino (Parma Calcio)

Fuente: Ámbito

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