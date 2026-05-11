Vuelve todo a la normalidad: cómo estará el clima este lunes 11 de mayo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un día con cielo algo nublado y bajas temperaturas, con fuertes vientos del oeste a la tarde-noche.

El clima en Mar del Plata para este lunes 11 de mayo estará marcado por una jornada fresca, sin lluvias y con nubosidad variable a lo largo del día, lo que significa el regreso a la normalidad después de un fin de semana golpeado por la ciclogénesis y con múltiples alertas meteorológicos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura de alrededor de 7º C y viento del oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde se espera un panorama algo nublado, con una máxima de 13º C. En ese tramo del día, el viento continuará del oeste, con intensidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará despejado, con una temperatura cercana a los 9º C y viento del noroeste entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas más intensas, de entre 51 y 59 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ningún momento del día, con una probabilidad de 0%.

Fuente: Mi8

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