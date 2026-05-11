Los choferes cobraron: se restablece el servicio de colectivos en Mar del Plata

La Cametap comenzó a depositar los sueldos de los colectiveros minutos después de las 8, por lo que las unidades comenzaron a realizar sus recorridos habituales.

La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte (Cametap) comenzó, minutos depués de las 8, a pagar los sueldos adeudados a los choferes de la ciudad tal como había estipulado en la audiencia entre las partes del día sábado.

Con este movimiento, que llega tras haber tomado crédito para tener los fondos suficientes, los colectiveros comenzaron a movilizar las unidades desde las cabeceras de línea para restablecer el servicio de transporte público en Mar del Plata tras cuatro días de paro total de actividades.

La medida de fuerza comenzó el viernes a las 18 debido a que desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) exigieron el pago de los sueldos de los trabajadores. Al no concretarse, iniciaron el paro hasta que se depositen los salarios. El sábado se llevó a cabo una audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, donde los empresarios se comprometieron a saldar la deuda este lunes por la mañana.

Además, manifestaron que el Gobierno nacional lleva más de tres meses sin transferir fondos vinculados a compensaciones tarifarias y atributos sociales, una cifra que equivale a tres meses de sueldos de todo el personal de la empresas. Por otra parte, afirmaron que existe un desfasaje de más del 65% entre la tarifa vigente y la que consideran necesaria para garantizar la viabilidad del sistema. De hecho, ya solicitaron el Concejo Deliberante aumentar el precio del boleto de $1.550 a $2.569,28.

De esta manera, llegó a su fin un paro de colectivos que se extendió por cuatro días en la ciudad, en un fin de semana con un clima atravesado por la ciclogénesis y múltiples alertas meteorológicos.

Fuente: Mi8

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