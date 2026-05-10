«Salud en tu Barrio» estará en Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia y Club Alvarado

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 11 al 15 de mayo, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 en el Club Alvarado, Rodríguez Peña 4984.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 11 al viernes 15 de mayo, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia ubicada en Alvarado 5086. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

De lunes a miércoles, estará presente el móvil odontológico de 9 a 13 con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, urgencias. Además, se difundirán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

El martes habrá vacunación de Hepatitis B y testeo de Hepatitis C. Además, se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

El jueves se brindará servicio de oftalmología destinado a niños. Mientras que el jueves y viernes estará presente el taller de odontopediatría orientado a la promoción del cuidado de la salud bucal.

El viernes se realizará taller de RCP a las 14 con inscripción en la sede.

Por otra parte, de lunes a viernes habrá castraciones y el jueves 14, se aplicará vacuna antirrábica de 9 a 12. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos -no sueltos ni en cajas- a fin de prevenir posibles escapes.

El dispositivo 2 funcionará del 11 al 15 de mayo en el Club Alvarado, ubicado en Rodriguez Peña 4984. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV

El miércoles se realizarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal. Además, se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

El viernes habrá control oftalmológico para niños y se brindará taller de RCP a las 10 con inscripción en la sede. Por otra parte, el móvil odontológico estará presente el jueves y viernes.

El viernes 15 de 9 a 15 se brindará el servicio de aplicación de vacunación antirrábica. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 en el Club Alvarado, Rodriguez Peña 4984. Para más información sobre el dispositivo, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio .

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