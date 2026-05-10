El Municipio habilitó el Paseo Dávila

En la zona estuvo trabajando personal de Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL, Tránsito y OSSE, los que pusieron el sector en condiciones seguras para el tránsito peatonal y vehicular. Además, las distintas Delegaciones Municipales tuvieron guardias que desarrollaron tareas. Por otro lado, se informó que todas las denuncias recibidas este fin de semana fueron atendidas en el día de ayer.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad- habilitó este domingo el Paseo Dávila, luego de una jornada de alerta meteorológica donde los fuertes vientos y la marea alta hicieron necesaria su clausura.

En la zona estuvo trabajando personal de Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL, Tránsito y OSSE, los que pusieron el sector en condiciones seguras para el tránsito peatonal y vehicular. No obstante, se pide a la población respetar la señalización que demarca algunas áreas que todavía tienen algún riesgo.

Según los partes actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, habrá lluvias y lloviznas para la tarde, con vientos que irán de leves a moderados.

Por otro lado, desde el Municipio se informó que todas las denuncias recibidas este fin de semana fueron atendidas en el día de ayer por las guardias dispuestas a tal fin. Quedaron algunas intervenciones para este domingo, que están siendo atendidas.

Cabe señalar que, además de las áreas mencionadas, personal de las delegaciones municipales de Sierra de los Padres, Puerto, Estación Camet, Chapadmalal y Batán estuvieron desarrollando tareas durante el alerta meteorológico. En ese sentido, se atendieron reclamos en caso de caída de árboles y voladuras de chapas, además de cerrar el acceso a la Laguna y limpiar canales para evitar anegamientos.

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