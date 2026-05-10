Impresionante victoria de Alvarado y puntazo de Círculo en Viedma

El “Torito” superó 3 a 0 a Santamarina y el “Papero” empató 0 a 0 ante Sol de Mayo

Por la octava fecha del Grupo D en el Torneo Federal A, se presentaron dos de los tres representantes de la Liga Marplatense de Fútbol. Alvarado goleó a Santamarina de Tandil por 3 a 0 mientras que Círculo Deportivo de Otamendi igualó 0 a 0 con Sol de Mayo en Viedma. Kimberley tuvo jornada libre.

Para Alvarado fue una tarde soñada, ya que, ante el intenso frío y las lluvias, arrancó con todo y liquidó el partido en los primeros nueve minutos cuando anotó todos los goles: Mansilla y Cervera en dos ocasiones, aportaron los festejos.

Con esta victoria, el elenco orientado por Pablo Martel, que venía de perder con polémica ante Germinal de Rawson, llegó a los 12 puntos y quedó como escolta. En la próxima jornada quedará libre.

Círculo Deportivo, por su parte, cosechó un buen empate sin goles como visitante ante Sol de Mayo de Viedma, que se ubica tercero en la tabla. Para el elenco de Otamendi fue su quinto punto en la tabla, aunque la victoria de Brown de Madryn sobre Villa Mitre lo dejó en la última colocación.

En la próxima jornada, el conjunto orientado por Mariano Charlier deberá recibir a Kimberley, que este fin de semana tuvo jornada libre y se ubica cuarto con 10 unidades.

Fuente: Ahora Mar del PLata

Comentarios

comentarios