Helado barato en Mar del Plata: se viene La Noche de las Heladerías

Por noveno año, AFADHYA invita a los fanáticos y fanáticas del Helado Artesanal a sumarse a ¡la noche más feliz del año!. El jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la noche más esperada del año. Con el tradicional 2×1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande. Aún no se dio a conocer la lista de locales adheridos en Mar del Plata.

Desde el Norte hasta el Sur,la representación federal de esta iniciativa, lleva el Helado Artesanal a cada rincón del país para que los fanáticos y fanáticas de todas las provincias puedan disfrutar de una noche especial.

Además, del 10 al 16 de noviembre, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) celebrará en todo el país la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal bajo el lema “El futuro es artesanal”.

La consigna de este año busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital. Porque el futuro es artesanal, y el helado también: se invita a celebrar la versatilidad y favoritismo por el Helado Artesanal Argentino“Ayer, hoy y siempre”.

