Heridos en un tobogán acuático: desde la empresa dijeron que “se excedió el límite del peso”

Desde el parque acuático dialogaron con Teleocho Informa para dar su versión de los hechos luego que un matrimonio se accidentara en un tobogán.

“En este juego pasan casi mil personas por día. Se excedió el límite del peso, que son 150 kg. Tenemos un operador de juego arriba pero muchas veces pasa que cuando el operador le dice que no se puede tirar porque excede los kilos, se sienten como discriminados, no en este caso, pero ayer por ejemplo le pegaron un trompazo, es una línea muy delgada”, indicaron. “Ellos no tienen miedo pero tienen cuidado a la hora de decirle no te podés tirar”, agregó el representante del parque, Carlos Pilaftsidis.

“En este caso se excedió la cantidad de kilos, creo yo que más del doble. No nos queremos lavar las manos, nos hacemos cargo. Los llevamos a la clínica privada y sus amigos se quedaron dos días más acá. Nosotros estamos a disposición con respecto a estos temas”, finalizó.

Fuente: mardelplata.telefe.com

