Hervir cáscaras de naranja en agua para Navidad: por qué recomiendan hacerlo

Aunque faltan varias semanas para esta fecha, algunas personas se preparan para llevar adelante rituales para recibir a sus invitados

La Navidad no solo significa reunión y celebración en familia, sino que también es una fecha ideal para hacer ritualesantes de que termine el año. Entre todos ellos, hay uno que ganó popularidad en el último tiempo: hervir cáscaras de naranja en agua.

Este truco tiene como objetivo perfumar el ambiente y crear una atmósfera cálida y festiva. El vapor que desprende esta mezcla libera aceites esenciales que llegan a toda la casa y generan un clima de alegría.

Además, su preparación es sencilla, ya que solo se necesitan cáscaras de naranjas, una olla con agua caliente y esperar unos minutos.

Cómo hacer este truco para la Navidad

Juntá cáscaras de naranjas y cortalas en pedazos medianos o pequeños. Colocalas en una olla con agua hirviendo. Esperá a que el aire se impregne del olor dulce y fresco de la naranja.

Las cáscaras de naranja liberan aceites esenciales que perfuman toda la casa. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Algunos eligen sumar canela en rama, clavos de olor o incluso un poco de limón para potenciar el efecto y lograr una fragancia aún más intensa y navideña.

Más allá del perfume, este gesto tiene un fuerte valor simbólico. La naranja es un fruto típico de la temporada y su aroma está asociado a la prosperidad y la alegría. Además, reutilizar las cáscaras es una forma simple de aprovechar todo lo que ofrece la fruta y sumar un toque sustentable a la celebración.

Fuente: TN

Comentarios

comentarios