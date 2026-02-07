Historias bajo el sol: “La Palabra Precisa” renueva sus relatos de vacaciones durante febrero

El portal literario marplatense continúa con su ciclo temático estival, presentando cada viernes una nueva obra de autores destacados que exploran el descanso, el calor y los encuentros de verano.

En sintonía con el clima de descanso y disfrute colectivo que se vive en Mar del Plata, el portal literario “La Palabra Precisa” mantiene su pulso creativo durante este febrero de 2026. Tras más de una década de vigencia, el espacio reafirma su compromiso con la difusión cultural ofreciendo una serie de relatos breves que capturan la esencia de la temporada.

Cada viernes del mes, los lectores podrán encontrar en www.lapalabraprecisa.com.ar una nueva pieza narrativa vinculada a la temática estival, abordada desde las miradas particulares de distintos escritores.

Cronograma de publicaciones: Febrero 2026

La agenda de este mes propone un recorrido por diversas emociones y paisajes de verano:

Fecha Autor/a Título del relato Viernes 6 Maité Molina “El mismo río” Viernes 13 Benjamín Sierra “Fuego y agua” Viernes 20 Azul Galdeano “Cartografía de una despedida” Viernes 27 Pedro Mairal “Un verano feliz”

Un faro literario con trayectoria

Con más de 11 años renovando contenidos de manera ininterrumpida, “La Palabra Precisa” se ha consolidado como una plataforma fundamental para la difusión de valores literarios. Su capacidad para dar espacio a una amplia diversidad de géneros y autores la convierte en un punto de referencia para quienes buscan literatura de calidad a un solo clic de distancia.

El ciclo de febrero abrio con el texto de Maité Molina, una narración que atraviesa el calor de diciembre con una noticia inesperada, y cerrara con el reconocido Pedro Mairal, quien pondrá el broche de oro al mes con un relato que promete resonar en el imaginario de los veraneantes.

