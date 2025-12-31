Historias de vacaciones en “LaPalabraPrecisa” de enero

Recién estrenado el 2026, en “LaPalabraPrecisa” de enero se compartirán historias de vacaciones, a tono con el pulso y los colores de Mar del Plata en la temporada estival, días en los que luce sus mejores tonos.

Cada viernes durante enero y febrero, en el portal literario se compartirán narraciones de viajes, de aventuras veraniegas, de crónicas del recreo.

A partir del viernes 2 de enero, Laureano Debat presentará “Los esturiones”, un viaje en el que el autor nos sumerge en una estadía riojana que lleva más tiempo del anticipado, y que ya llega a su fin.

El viernes 9 de enero, Marta Mendiondo renovará el portal con el cuento “Corrientes del 75”, en tanto el viernes 15 de enero, Andrea Fraschetti llegará con «Días de playa».

El viernes 22 de enero Francisco Constantini presentara «Cuando la gente aplaude en la playa» y el viernes 29 de enero, en la última entrega del mes, Luciana Balanesi publicará “El viaje”

Con más de 10 años renovando contenidos literarios todas las semanas, “LaPalabraPrecisa” se ha podido transformar en una plataforma de difusión de valores literarios, de géneros y autores diversos.

