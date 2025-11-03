Hogares protegidos: las inmobiliarias solicitan cada vez más la contratación de seguros de vivienda

El incremento del consumo eléctrico durante el invierno elevó la cantidad de siniestros por incendios en hogares, especialmente por el uso de estufas y artefactos eléctricos. Por eso, las inmobiliarias trasladan a los inquilinos la obligación de contratar un seguro que proteja tanto al inmueble como al contenido.

Durante los meses de invierno, el consumo eléctrico en Argentina alcanzó niveles récord debido al uso intensivo de estufas, calefactores y caloventores. En 2025, de acuerdo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) la demanda nacional llegó a superar los 28.119 MW en horarios pico, lo que refleja el esfuerzo del sistema energético y, a la vez, la creciente exposición a riesgos domésticos.

Asimismo, según datos de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE), cerca del 40% de los incendios en viviendas están relacionados con fallas eléctricas, especialmente en épocas de bajas temperaturas.

“Hemos notado un leve incremento en siniestros de incendios relacionados con artefactos eléctricos y estufas, especialmente en épocas invernales donde existe mayor exposición a riesgo por el uso. Por eso, diseñamos una cobertura que se presenta como una alternativa simple y accesible, que cubre incendios en edificios, explosión, rayo y granizo, incluyendo daños en vidrios y ventanas”, explicó Javier Basualdo, responsable comercial de Producto Incendio y Riesgos Varios.

Además, ofrece la opción de ampliar la protección hacia los bienes personales del inquilino, reforzando la seguridad del hogar. Si bien no es obligatorio por ley, en muchas ciudades las inmobiliarias exigen la contratación de este seguro como condición para firmar contratos de alquiler, protegiendo así al propietario y generando mayor conciencia aseguradora en los usuarios.

Pensado para un público joven, entre 18 y 35 años, el seguro “Incendio” incluye beneficios de hasta un 50% OFF y la posibilidad de gestionar todo el proceso de forma digital. Desde la contratación hasta la denuncia de un siniestro, los usuarios pueden resolverlo de manera rápida y sencilla a través de la App de La Segunda, sin tecnicismos y con acceso inmediato a los servicios. El producto se encuentra disponible en La Segunda Online ( www.lasegundaonline.com.ar), lo que permite contratarlo en el acto, de manera 100% digital, rápida y segura, sin trámites presenciales ni demoras.

A diferencia del seguro de caución, que solo garantiza el cumplimiento contractual del inquilino, esta cobertura protege directamente el inmueble y, de manera opcional, su contenido. Asimismo, integra innovaciones recientes como programas de recompensas, asistencia inmediata y la posibilidad de gestionar pólizas en línea, lo que responde a las nuevas demandas de un mercado cada vez más digitalizado.

El valor de un seguro mensual promedia entre el 1.2% y 2.3% del valor del alquiler mensual.

“Desde la Segunda buscamos fortalecer la cultura de la prevención y acompañar a propietarios e inquilinos en un contexto de mayor exposición al riesgo eléctrico. En tiempos donde la electricidad se convierte en un recurso más demandado, contar con un seguro contra incendios se vuelve una herramienta esencial para resguardar la seguridad de las personas y el patrimonio de los hogares argentinos.” concluyeron desde la empresa.

La Segunda Seguros Grupo Asegurador argentino, de origen cooperativo, con más de 90 años en el mercado y presencia en todo el país. Siendo la cuarta aseguradora con mayor facturación a nivel nacional se posiciona entre las empresas líderes del mercado asegurador. Con el propósito de proteger lo más importante para cada persona y empresa, ofrece una amplia variedad de coberturas. Se destaca por su compromiso con la calidad del servicio y la atención personalizada y un fuerte enfoque en innovación y sostenibilidad.

