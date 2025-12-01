Los Bancos comienzan a trabajar con el horario de verano

De acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante Decreto Nº 2894/2025, a partir del día de la fecha y hasta el 22 de Marzo del 2026 inclusive, regirá el denominado horario bancario de verano.

En razón de lo expuesto las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, con asiento en el ámbito de esta Seccional (Partidos de Balcarce, General Alvarado, Gral. Pueyrredón y Mar Chiquita), atenderán al público en el horario de 08,00 a 13,00 hs.

Por razones operativas en algunas Entidades el mencionado cambio de horario se hará efectivo a partir del día de mañana.

SECRETARIADO SECCIONAL M.D.P. DE LA ASOCIACION BANCARIA

