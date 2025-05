Hot Sale 2025: bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés

Del 12 al 14 de mayo, el Hot Sale 2025 trae fuertes descuentos, promos y cuotas sin interés con bancos y billeteras para aprovechar al máximo tus compras online

Este lunes 12 de mayo pone primera el Hot Sale 2025, el primer gran evento de descuentos del año para el comercio electrónico argentino. Hasta el miércoles 14 inclusive, los emprendedores, pymes y grandes marcas tendrán la oportunidad de potenciar sus ventas y llegar a más personas, mientras que los consumidores podrán aprovechar los descuentos y ahorrar dinero en sus compras. Al mismo tiempo, habrá múltiples beneficios y cuotas sin interés por parte de bancos y billeteras virtuales, los cuales detallamos a continuación.

Hot Sale 2025: descuentos de bancos y billeteras virtuales

Banco Provincia

Provincia Compras participa del Hot Sale que comienza el lunes 12 de mayo. La tienda de e-commerce de Banco Provincia ofrece descuentos y cuotas sin interés para las personas que utilizan tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.Informate más

Desde la banca bonaerense, compartieron seis tips para que te prepares de la mejor manera y puedas aprovechar tres jornadas de ventas llena de ofertas:

1- Planificá tus compras: realizá un presupuesto de cuánto dinero querés gastar en cada producto, tené en cuenta tu sueldo y gastos fijos, y de esa manera te asegurás poder pagar el total de la tarjeta de crédito.

2- Preparáuna lista de lo que te interesa: hacé un listado con todos los productos que necesitás comprar e incluí las que consideres compras superfluas. La idea es no dejarte llevar por tus emociones y evitar gastos innecesarios.

3- Guardá tus productos favoritos: podés seleccionar todos los productos de Provincia Compra que querés comprar solo marcándolos con un corazón y de esa forma estarías armando tu lista de favoritos para que en el momento que vayas a hacer la compra sea de forma rápida.

4- Investigá antes de comparar:dentro de Provincia Compras vas a encontrar gran variedad de productos y marcas, lo que te permitirá poder comparar precios y elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

5- Consultá el saldo disponible en tu tarjeta de crédito: antes de comenzar a comprar chequeá la disponibilidad de tu tarjeta de crédito a través de tu homebanking en la opción Tarjetas.

6- Usá a tu favor la tarjeta de crédito: recordá que tenés la posibilidad de pagar un mismo producto con las dos tarjetas, Visa y Mastercard, en cuotas y sin interés. Gracias a eso, podés comprar electrodomésticos de larga durabilidad y así amortiguar su precio.

Esta opción la vas a tener disponible al momento de abonar tu compra, en el paso Medios de Pago, seleccioná «tarjeta de crédito» y en la parte inferior vas a ver en color azul la opción «pagar con 2 tarjetas». Si aún no tenes tarjeta de crédito podés solicitarla ingresando a este link.

Banco Macro

Del 12 al 14 de mayo, los clientes de Banco Macro podrán comprar productos seleccionados de tecnología, pequeños electrodomésticos, hogar y deco, y muebles, en Macro Premia, en hasta 18 cuotas sin interés con un ahorro de 20% exclusivo con Tarjetas de Crédito

Visa Macro pagando con MODO. El tope de devolución es de 20.000 pesos por cliente.

Con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta pagando en forma exclusiva con MODO, el ahorro es de 30%, y en hasta 18 cuotas sin interés. El tope de devolución, por su parte, es de $40.000 por cliente.

En tanto del 15 al 18 de mayo, con Tarjetas de Crédito Macro se podrá seguir comprando en Macro Premia en hasta 18 cuotas sin interés. Para más información hay que Ingresar a https://macropremia.com.ar/

Banco Credicoop

-12 al 16 de mayo: hasta 30% de ahorro y 9 cuotas sin interés en tiendas virtuales de comercios adheridos con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO.

Turismo Cabal: 12 cuotas sin interés en destinos nacionales o 1 pago con 15% de ahorro, tope $100.000 por usuario, tarjetas Cabal Credicoop

Essen: hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Credicoop; PSA: hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas Cabal Credicoop; Frávega: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados con tarjetas Cabal Credicoop

-12 al 14 de mayo:

Aerolíneas Argentinas: 9 cuotas sin interés con tarjetas Cabal Credicoop; Tiendamia: 15% de ahorro, con tope $40.000 por usuario con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO.

Especial Shoppings: jueves 15 y viernes 16 en shoppings adheridos: 20% de ahorro sin tope de reintegro, con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO.

Especial combustible, con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO:

-Viernes 16: hasta 20% de ahorro en cualquier estación de servicio con tope hasta $6.000 por usuario. -Sábado 17 y domingo 18: 10% de ahorro en estaciones Voy con tope $10.000 por usuario.

-Especial Supermercados: con tarjetas Cabal Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO:

Coto. Lunes 12: 30% de ahorro. Tope $15.000 por semana. Presencial y virtual. Sábado 17 y domingo 18: hasta 45% de ahorro. Tope hasta $18.000 por usuario. Día Online: 20% de ahorro. Tope $10.000 por usuario.

Martes 13. Cooperativa Obrera: 30% de ahorro. Tope $15.000 por semana. Presencial y virtual. Jueves 15: hasta 35% de ahorro en supermercados mayoristas adheridos. Tope hasta $10.500 por usuario, por semana. Del 12 al 16: hasta 30% de ahorro en supermercados adheridos.

Banco Ciudad

Banco Ciudad se suma al Hot Sale con promociones especiales de cuotas y descuentos: ofrece promociones exclusivas para sus clientes, con hasta 18 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito a través de Modo, la app Ciudad o con tarjeta física en comercios adheridos como Megatone, Casa del Audio, Start, Newsan, Bidcom, PSA (purificadores de agua) y Despegar.

Además, en Farmacity se puede acceder a un 10% de descuento y 12 cuotas sin interés (promoción exclusiva abonando online mediante Modo o Buepp).

También se destaca la posibilidad de financiar compras en hasta 18 cuotas sin interés en la Tienda Ciudad, la plataforma de e-commerce del banco.

Bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz

En el marco del Hot Sale, los cuatro bancos de Grupo Petersen y Tienda Clic lanzaron una propuesta imperdible para sus clientes. Durante los días 12, 13 y 14 de mayo, quienes compren en www.tiendaclic.com.ar utilizando tarjetas de crédito de esas entidades y pagando con MODO desde la app del banco, accederán a hasta 24 cuotas sin interés en todos los productos de la tienda, más un 10% de reintegro extra con tope de $5.000.

La tienda, que es oficial de la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), participa activamente de los principales eventos de ecommerce como Hot Sale y Cyber Monday, y cuenta con un amplio catálogo de productos, destacándose en las categorías de Tecnología, Electro y Hogar. Las compras pueden realizarse con tarjeta de débito o crédito, siempre que el pago se realice con MODO desde la app del banco.

Además, quienes abonen mediante código QR desde MODO, acceden automáticamente a una “raspadita virtual” con premios instantáneos de hasta $15.000, lo que convierte cada compra en una oportunidad de ganar en el acto.

¿Cómo obtener la tarjeta de crédito 100% online?

Para quienes aún no cuentan con una tarjeta de crédito de Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan o Banco Santa Cruz, pueden solicitarla de forma 100% online con 2 años de bonificación en el costo de mantenimiento y recibir hasta $150.000 de regalo para gastar en lo que quieran. El trámite puede hacerse en pocos pasos en la página web de cada uno de los bancos, así como también desde Tienda Clic en https://tiendaclic.com.ar

El Grupo Petersen y Tienda Clic renuevan su compromiso de brindar beneficios imperdibles a sus clientes, impulsando el comercio digital con propuestas accesibles, ágiles y seguras.

Banco Nación

En una nueva edición de “Hot Sale» y “Hot Week”, el Banco Nación ofrecerá una amplia gama de productos en 24 cuotas sin interés a través de su plataforma “Tienda BNA+”, para las compras que se abonen exclusivamente con “MODO BNA+”.

Las ofertas del “Hot Sale” estarán disponibles del 12 al 14 de mayo y, luego, se extenderá a “Hot Week” del 15 al 18 de mayo, con un 30% de reintegro (exclusivo para quienes cobren el sueldo en la entidad) y un tope de $ 30.000 de devolución.

Cabe destacar que el tope es único, por lo cual si el cliente lo agotó en el “Hot Sale”, no tendrá otro reintegro en “Hot Week”.

Para esta campaña, se incluyen los productos de las categorías de Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Salud y Belleza; Deportes y Fitness, y Herramientas y Construcción. Asimismo, del 12 al 18 de mayo estará vigente la promoción en grandes marcas de tecnología, con hasta 18 cuotas sin interés.

Para conocer más sobre los productos y promociones, visitar el sitio web oficial www.tiendabna.com.ar.

ICBC

Llega uno de los eventos más esperados del año y el Marketplace de ICBC Mall ofrece descuentos exclusivos y cuotas sin interés para sus clientes y, ahora también, para el público en general que podrá solicitar online en ICBC MALL la tarjeta ICBC Mastercard Virtual y comprar en el momento con beneficios imperdibles.

El banco participará del Hot Sale. Los días 12, 13 y 14 de mayo los clientes podrán comprar con hasta 18 cuotas sin interés y un 10% de con 10% de reintegro automático en cuenta, a través de MODO, y envío gratis en productos seleccionados. A su vez, los días mencionados, habrá hasta 50% de reintegro en Gift Cards seleccionadas.

Extendiendo el Hot Sale, ICBC Mall se suma al HotWeek en donde los beneficios continuarán los días 15, 16, 17 y 18 de mayo, con hasta 12 cuotas sin interés en ICBC Mall y envío gratis en productos seleccionados.

Banco BBVA

El Banco BBVA vuelve a ser protagonista en el Hot Sale 2025 con una amplia propuesta de financiación sin interés en distintos rubros clave del consumo. Desde electrodomésticos y tecnología, hasta belleza, indumentaria y turismo, la entidad ofrece hasta 18 cuotas sin interés, además de descuentos especiales en vuelos y servicios para viajeros.

En el rubro de electro y tecnología, BBVA ofrece hasta 18 cuotas sin interés en una extensa lista de marcas y tiendas adheridas. El beneficio más destacado está en Frávega, aunque también participan En la Ciudad, Samsung, Newsan, Comenzar_, Punto i, Sony, Diggit, Motorola, Noblex, Torbellino, JBL, Xiaomi, Coppel, Megatono, Casa del Audio, Multipunto, Gadnic, Bidcom y la propia Tienda BBVA. Se trata de una oportunidad ideal para renovar dispositivos o realizar compras importantes con una financiación conveniente.

Para el hogar, las condiciones también son muy atractivas: hasta 18 cuotas sin interés en marcas como Essen, Prestigio, Simmons y Sodimac, lo que permite acceder a equipamiento y productos para el hogar sin presión financiera inmediata.

El segmento de belleza y cuidado personal incluye financiación en hasta 12 cuotas sin interés, con una gran variedad de locales adheridos: Get the Look, Simplicity, Farmacity, Colorete, Juleriaque, Pigmento, Belleza 24, Kiehl’s y Lancôme. Estas promociones apuntan tanto a marcas masivas como a opciones premium.

En indumentaria, los clientes del banco podrán acceder a hasta 9 cuotas sin interés en marcas de moda como Diesel, Movement, Centro de Valores, Mimo & Co, Paruolo, Under Armour, Muestra de Tela, Style Store, Swarovski, Portsaid, Desiderata, Devré y Macowens. El beneficio aplica tanto para ropa deportiva como para indumentaria urbana y de vestir.

Las familias también tienen su espacio en este Hot Sale: BBVA ofrece hasta 6 cuotas sin interés en jugueterías como Apio Verde, Niños de la Ciudad y Carrusel. Un incentivo clave pensando en fechas especiales o anticipar compras para las vacaciones de invierno.

En lo que respecta a viajes y turismo, la entidad propone una serie de beneficios destacados. Por un lado, permite financiar en hasta 9 cuotas sin interés los destinos nacionales a través del canje de millas. Además, ofrece un 20% de descuento en vuelos a Madrid y Miami, y un 55% de descuento con hasta 12 cuotas sin interés en la contratación de tarjetas de asistencia al viajero.

Banco Galicia

El Banco Galicia anunció una propuesta con importantes descuentos y opciones de financiación para acompañar el Hot Sale 2025. Además, extenderá promociones durante la semana siguiente, en el marco de la denominada Hot Week, del 15 al 18 de mayo. Las acciones incluyen rebajas en múltiples rubros, cuotas sin interés y beneficios diferenciales según el tipo de cliente, todo bajo modalidad online y con pagos a través de QR MODO.

En el caso del Grupo Farmacity -que incluye a Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market-, los clientes Galicia accederán a un 25% de ahorro con un tope de reintegro de $10.000 y la posibilidad de financiar sus compras en hasta 3 cuotas sin interés. Este beneficio estará disponible con todas las tarjetas del banco.

A su vez, en Tienda Galicia se podrá comprar en hasta 18 cuotas sin interés, siempre de manera online y con QR MODO. Para el rubro turismo, se destacan las 9 cuotas sin interés disponibles en Despegar, mientras se esperan definiciones sobre acuerdos similares con Aerolíneas Argentinas y Almundo.

En el segmento de indumentaria, los clientes Galicia tendrán un 10% de ahorro con tope de $20.000 y hasta 6 cuotas sin interés. En tanto, los clientes de la cartera Éminent accederán a un 15% de ahorro (tope $40.000) también con financiación en 6 cuotas. Las compras deben realizarse exclusivamente online y con QR MODO, con cualquier tarjeta Galicia.

Para productos de hogar y decoración, habrá hasta 12 cuotas sin interés. En perfumerías, los clientes generales contarán con un 10% de ahorro (tope $20.000) y hasta 12 cuotas sin interés, mientras que los clientes Éminent obtendrán un 15% (tope $40.000) con el mismo plazo de financiación. En este caso, los descuentos se aplicarán únicamente si se paga con tarjetas Mastercard Galicia, aunque las cuotas estarán disponibles para todas las tarjetas.

Tras el Hot Sale, Galicia extenderá varias de estas promociones durante la denominada Hot Week, del 15 al 18 de mayo. En esos días continuará vigente la financiación de hasta 18 cuotas en Tienda Galicia y de hasta 9 cuotas sin interés en Despegar, mientras se mantiene abierta la posibilidad de sumar otras agencias.

También se sostendrán los beneficios en indumentaria, hogar y perfumería, aunque sin los descuentos diferenciales: en todos los casos se podrá financiar en hasta 6 o 12 cuotas sin interés, según el rubro, manteniendo como condición las compras online y el uso del QR MODO.

Naranja X

Naranja X se suma al Hot Sale con propuestas en múltiples rubros del 12 al 18 de mayo, ofreciendo cuotas sin interés y descuentos especiales.

Promos por rubro

Electro y tecnología: hasta 14 cuotas cero interés.

Viajes: hasta 18 cuotas cero interés.

Hogar, deco y colchonería: hasta 14 cuotas cero interés.

Supermercado: 25% OFF + 3 cuotas cero interés con Plan Z.

Indumentaria deportiva: hasta 9 cuotas cero interés.

Viajes con Naranja X

Durante toda la semana, los viajes también contarán con beneficios exclusivos:

Para recorrer Argentina, en muchas cuotas:

18 cuotas cero interés en vuelos de Aerolíneas Argentinas, Jetsmart y Flybondi.

18 cuotas cero interés en paquetes nacionales.

18 cuotas cero interés en hoteles.

Escapada al Caribe: Paquetes con hotel Bahía Príncipe All Inclusive desde $1.500.000 por persona. (válido hasta el miércoles 14/5). Se puede comprar hasta el 14 de mayo y viajar hasta el 31 de diciembre de 2025.

Y toda la semana, estos descuentos:

Hoteles: hasta 70% OFF en destinos internacionales (y hasta 50% OFF en nacionales).

Actividades: hasta 55% OFF.

Alquileres vacacionales: hasta 30% OFF.

Paquetes: hasta 25% OFF.

Paquetes Todo Resuelto (con traslados y actividades): hasta 20% OFF.

Alquiler de autos: hasta 15% OFF.

Todas las promociones y beneficios están disponibles en: naranjax.com/hot-sale

Supervielle

Supervielle lanzó Tienda Supervielle dentro de Mercado Libre, convirtiéndose en el primer banco en contar con una tienda propia dentro del e-commerce más grande de América Latina. Los clientes de Supervielle tendrán acceso directo desde la App Supervielle o desde Mercado Libre a más de 100.000 productos de diversas categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, hogar y deportes, todos con descuentos exclusivos, envío gratis a todo el país y cuotas sin interés.

Además, en el marco de Hot Sale los clientes Supervielle contarán con estos beneficios exclusivos:

En Mercado libre del 12 al 14 de Mayo Hasta 9 cuotas sin interés. Hasta 12 cuotas sin interés Clientes Idéntite Visa Black.

En Aerolíneas Argentinas y en Almundo del 12 al 18 de Mayo. Hasta 12 cuotas sin interés. Hasta 18 cuotas sin interés Idéntite Visa Black.



Banco del Sol

Por fuera de Hot Sale, Banco del Sol presenta beneficios exclusivos para mejorar la calidad de descanso, con financiación de 18 a 24 cuotas sin interés en productos de marcas como Piero, Cannon, Suavegom y Rosen, disponibles los miércoles, jueves y viernes hasta el 30 de junio.

Además, ofrece hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de tecnología, todos los días en On City y Samsung, y en seleccionados de electrónica los fines de semana en Coto y Coto Digital.

Columbia

En el marco del Hot Sale 2025, el Banco Columbia lanza una batería de promociones exclusivas para sus clientes, con importantes descuentos en supermercados, farmacias y locales de indumentaria, además de opciones de financiación en tecnología, electrodomésticos y viajes. Todos los beneficios aplican para compras con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Lunes 12 de mayo

DIA y Hiper Libertad : 20% de ahorro con tope de reintegro de $9.000 por comercio.

: 20% de ahorro con tope de reintegro de $9.000 por comercio. Farmacity : 15% de ahorro con tope de $8.000.

: 15% de ahorro con tope de $8.000. Farmaplus (exclusivo online) : 15% de ahorro con tope de $8.000.

: 15% de ahorro con tope de $8.000. Macowens y Devre: 30% de ahorro, tope de $20.000 y 6 cuotas sin interés.

Martes 13 de mayo

Chango Más y Más Online : 20% de ahorro con tope de $10.000.

: 20% de ahorro con tope de $10.000. Farmaplus (exclusivo online): 15% de ahorro con tope de $8.000.

Miércoles 14 de mayo

Rouge Maison : 20% de ahorro, tope de $30.000 y 6 cuotas sin interés.

: 20% de ahorro, tope de $30.000 y 6 cuotas sin interés. Rouge y Beauty24 : 10% de ahorro sin tope y 6 cuotas sin interés.

: 10% de ahorro sin tope y 6 cuotas sin interés. Macowens y Devre : 30% de ahorro, tope de $20.000 y 6 cuotas sin interés.

: 30% de ahorro, tope de $20.000 y 6 cuotas sin interés. Farmaplus (exclusivo online): 15% de ahorro con tope de $8.000.

Promociones vigentes del 12 al 18 de mayo

Musimundo : 3, 6, 9, 12, 18 y 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

: 3, 6, 9, 12, 18 y 24 cuotas sin interés en productos seleccionados. Casa del Audio : 12 y 15 cuotas sin interés en seleccionados.

: 12 y 15 cuotas sin interés en seleccionados. On City : 12, 18 y 24 cuotas sin interés.

: 12, 18 y 24 cuotas sin interés. RODO : 6, 9, 18 y 24 cuotas sin interés en seleccionados y 3 cuotas sin interés en todos los productos.

: 6, 9, 18 y 24 cuotas sin interés en seleccionados y 3 cuotas sin interés en todos los productos. Riiing : 12, 18 y 24 cuotas sin interés en seleccionados y 6 cuotas sin interés en todo el catálogo.

: 12, 18 y 24 cuotas sin interés en seleccionados y 6 cuotas sin interés en todo el catálogo. Start : 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés.

: 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Castillo : 9, 12 y 18 cuotas sin interés en seleccionados.

: 9, 12 y 18 cuotas sin interés en seleccionados. Aerolíneas Argentinas : 3 y 6 cuotas sin interés.

: 3 y 6 cuotas sin interés. Transporte terrestre (FlechaBus, Chevallier, Urquiza, La Veloz del Norte, Zenit, Encon, Brown, Empresa Argentina): 6 cuotas sin interés.

(FlechaBus, Chevallier, Urquiza, La Veloz del Norte, Zenit, Encon, Brown, Empresa Argentina): 6 cuotas sin interés. Rex: 6 cuotas sin interés.

Reba

Durante esta semana de descuentos, Reba ofrece un beneficio exclusivo para sus clientes: 3 cuotas sin interés en Mercado Libre con la tarjeta de crédito Reba American Express del lunes 12 al miércoles 14 de mayo.

«Escuchar activamente a los usuarios y entender qué necesitan, es nuestro principal atributo, es por eso que, en esta semana de descuentos, van a poder acceder a este beneficio exclusivo con la tarjeta de crédito Reba. Consideramos que es una oportunidad para organizar las compras de forma inteligente, distribuyendo los pagos sin cotos adicionales», comentó Vanesa Di Trolio, Gerente de Desarrollo Comercial de Reba.

Marketplaces de los bancos se preparan para el Hot Sale

Como cada año, los marketplaces bancarios se preparan para presentar una propuesta centrada en la financiación, los beneficios transaccionales y una experiencia de compra eficiente y segura. La financiación en cuotas, los beneficios adicionales por uso de programas de puntos y el envío sin costo en productos seleccionados forman parte de las ventajas que estarán disponibles durante el evento.

Los bancos que operan marketplaces digitales ya trabajan con marcas y comercios para definir la oferta que se activará desde el inicio del Hot Sale. En ediciones anteriores, algunas tiendas llegaron a ofrecer hasta 35% de descuento combinado con planes de 12 cuotas sin interés en categorías como tecnología y electrodomésticos. Este año, se esperan promociones similares, con foco en planes de 3, 6, 12, 18 y hasta 24 pagos sin interés, según el banco y el rubro. Además, se suman opciones como precios especiales en productos seleccionados, promociones por categorías y beneficios extra combinados al pagar con MODO y sumar puntos con tarjetas de la misma entidad.

Un segmento destacado de la edición 2025 será la categoría Movilidad. Algunos sitios ofrecerán la posibilidad de adquirir vehículos nuevos y usados con financiación bancaria directa, tasas preferenciales y procesos 100% digitales. La categoría muestra una tendencia de crecimiento sostenido, con un aumento en búsquedas y alta conversión en planes de financiación flexibles.

“Los marketplaces de los bancos son un canal estratégico para acercar propuestas de valor real a los clientes, especialmente en eventos como el Hot Sale, donde la financiación, la tecnología y la logística se combinan para mejorar la experiencia de compra. La próxima semana es una oportunidad única para que las personas accedan a las mejores promociones del año y una experiencia pensada para facilitar cada paso de la compra”, señaló Hernán Marino, CEO de Aper, la empresa que desarrolla y opera los marketplaces para las principales entidades financieras del país.

ICBC Mall, Tienda Galicia, Club Supervielle, BBVA, SuperMovilidad en alianza con Santander y Tienda Clic del Grupo Petersen, tienen beneficios que incluyen cuotas sin interés, envío gratuito en artículos seleccionados y promociones combinadas según la entidad y el medio de pago. En algunos casos, los beneficios serán para los primeros 3 días del evento y otros, se extenderán beneficios durante toda la semana.

Otros descuentos para el Hot Sale 2025

Carrefour

En el marco de una nueva edición del Hot Sale, Carrefour participa de la campaña oficial con una propuesta integral que incluye descuentos de hasta 50% y más de 650 puntos de retiro en todo el país para compras en carrefour.com.ar.

Del lunes 12 al domingo 18 de mayo, se podrá acceder a financiación en hasta 18 cuotas sin interés con bancos seleccionados y envíos gratis en productos seleccionados de electrodomésticos, tecnología, celulares, calefacción, colchones y almacén. Además, habrá un producto estrella por día como parte de las promociones destacadas.

Carrefour reafirma así su compromiso de acercar a sus clientes y clientas productos con la mejor relación precio-calidad, sumándose activamente al Hot Sale 2025.

Grupo San Cristóbal

Con el objetivo de ofrecer soluciones accesibles y beneficios concretos para sus asegurados, Grupo San Cristóbal se suma al Hot Sale con una propuesta atractiva para quienes buscan contratar un nuevo seguro automotor. En esta edición, la compañía presenta un 40% de descuento en las primeras tres cuotas.

Fanbag

Fanbag, la empresa especializada en regalos de experiencia, se suma al Hot Sale del 12 al 14 de mayo con descuentos de hasta 40% en sus experiencias.

Las categorías con 40% off incluyen:

Experiencias gastronómicas dentro de las categorías Sabores y Sentidos y Alta Cocina

y Experiencias que incluyen desde visitas al teatro,hasta talleres de creatividad y bienestar, dentro de la categoría Mix

Experiencias que ofrecen tratamientos corporales y de belleza, en la categoría Relax

También hay 30% de descuento en experiencias como:

Visitas a bodegas con catas de vino, en la categoría Bodegas

Tratamientos de belleza para manos y pies, y masajes, en la categoría Bienestar

Cena en las cervecerías más destacadas del país, en la categoría Pintas y Tapas

Por último, hay 20% off en:

Experiencias gastronómicas que abarcan desde brunchs y cenas en los mejores bares del país, hasta cenas gourmet.

Lidherma

Del 12 al 14 de mayo, Lidherma, el laboratorio de dermocosmética con aval científico, participará en una nueva edición de Hot Sale, ofreciendo hasta un 40% de descuento en más de 100 productos seleccionados. Los descuentos estarán disponibles en el nuevo e-commerce oficial de la marca. Además, todas las compras tendrán envío a domicilio gratuito y vendrán con un protector solar de regalo.

Whirlpool

Whirlpool, líder mundial en electrodomésticos de cocina y lavado, se prepara para un nuevo hot sale con increíbles promociones y descuentos ideales para renovar y mejorar la vida en el hogar con electrodomésticos inteligentes. De esta manera, la marca ofrece descuentos de hasta un 40% y 18 cuotas sin interés con bancos y billeteras virtuales seleccionadas para la compra de sus productos.

Entre los electrodomésticos con mayor descuento se destacan modelos de lavarropas de carga frontal y superior, heladeras, los clásicos frigobares retros, cavas, cerveceras, cocinas y campanas.

Los clientes de los bancos Santander, y BBVA tendrán hasta 18 cuotas sin interés, mientras que los usuarios de Naranja X, Mercado Pago, Banco Macro y Galicia contarán con hasta 12 cuotas sin interés y los clientes de ICBC, MasterCard y Visa podrán acceder a electrodomésticos hasta con 9 cuotas sin interés.

Fuente: ámbito

Comentarios

comentarios