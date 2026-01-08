Hoteleros destacan buen arranque de año y se preparan para nuevo pico de ocupación de fin de semana

Hay gran expectativa en el sector de servicios de hotelería por lo que pueda deparar el arranque de esta segunda semana de enero como continuidad de una previa de Año Nuevo y días posteriores que no solo fueron buenos en rendimiento sino que superaron ampliamente las expectativas que había para esas fechas.

La ocupación fue alta y muy buena hasta el pasado fin de semana y en por estas horas se están midiendo los resultados y niveles de disponibilidad de plazas, un procedimiento habitual de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica para tener referencia clara de la dinámica de este negocio y lo que pueda deparar en el futuro inmediato.

La encuesta sobre la que se encuentra trabajando la entidad, con consulta a más de 30 operadores que ofician como referencia de la actividad, confirma que la ocupación promedio al 7 de enero era de casi 55% “y en crecimiento”, según confiaron fuentes del sector a Ahora Mar del Plata.

“Hoy arranca la temporada”, aseguraron sobre ese clásico que representa el día posterior a la jornada de Reyes Magos, hito reconocido en Mar del Plata como el verdadero punto de partida de la demanda más fuerte y principio del pico de arribos que recibirá la ciudad en la temporada.

La encuesta sobre la cual están respondiendo los asociados corresponde al período que se extiende desde el 5 al 9 de enero. Lo que sigue, se espera, será un fin de semana de fuerte repunte en la ocupación de la hotelería marplatense. “Por ahora estamos en 55% y va a mejorar”, se remarcó desde el sector.

Fin de año tuvo una muy buena performance que comenzó con los habituales pedidos y reservas por el período de fiestas, con turistas que gustan de pasar esta fecha en familia y cerca del mar. Y que se potenció con arribos espontáneos impulsados por el muy buen tiempo que reinaba en la costa atlántica y el calor que apretaba y mucho en Capital Federal, Gran Buenos Aires y varias provincias y ciudades no demasiado alejadas de Mar del Plata, lo que facilitó el pronto arribo de esos viajeros.

Un informe difundido en las últimas horas por la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación confirmaba a la Costa Atlántica como el destino o frente más visitado en este cierre de 2025 y arranque de 2026. Y ubicaba a Mar del Plata en particular con niveles de ocupación por encima del 75%” hasta el pasado lunes.

