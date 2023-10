Hoteleros lamentan que no se traslade el finde largo a pesar del balotaje

Aunque los establecimientos permanecerán abiertos y las reservas se podrán hacer sin problemas, las y los hoteleros de Mar del Plata descartan que el fin de semana largo por el Día de la Soberanía, que coincide con el balotaje del 19 de noviembre y no se trasladó, vaya a dejar algo positivo al sector.

“Por el contrario, creemos que va a pasar desapercibido, porque hay un grado de polarización muy importante y la gente va a querer ir a votar. Es lógico y por eso habíamos pedido el cambio de fecha del feriado. Al no haberse hecho lugar a eso, no nos queda otra que esperar a ver qué pasa”, manifestó Jesús Osorno, vicepresidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gral Pueyrredon, que hace unos días en diálogo con MI8 había adelantado que ya tenían un 35% de reservas.

“Nosotros a las reservas las vamos a tomar, el asunto es que la gente venga”, deslizó el empresario, que dijo desde que se confirmó la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei “no volvieron a tener reservas”.

“Estamos todos preocupados, con incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. Y es muy poco probable que la gente no vaya a votar. Obvio que no sabemos a priori el comportamiento de la gente, pero está todo tan difícil que no creo que vaya a haber mucho movimiento turístico”.

Inmediatamente después de enterarse del balotaje y de su coincidencia con el fin de semana largo, los empresarios hoteleros elevaron un pedido al Gobierno: les reclamaron el traslado del receso al 13. Otros, en cambio, lo solicitaron para después de la segunda vuelta: para el 27. Sin embargo, este lunes se confirmó que no habría cambios y que todo seguiría como hasta ahora: fin de semana largo de balotaje.

Comentarios

comentarios