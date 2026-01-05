HUGO BISTOLFI EL LEGENDARIO TECLADISTA DE RATA BLANCA EN ABBEY ROAD

El histórico tecladista de Rata Blanca presenta su obra “Viaje al Cosmos” y los éxitos de su carrera junto a “Rata Blanca” y “Alianza”

En Abbey Road-Av. Juan B Justo 620-Mar del Plata



Jueves 8 de Enero 2026-Mar del Plata

Un repaso por todas sus bandas y su carrera como solista, temas de: “Viaje al Cosmos” – “Rata Blanca” “Alianza” “Uritorco” y de artistas internacionales con los que ha tocado como Bobby Kimball del grupo TOTO y Glenn Hughes de Depp Purple.

Junto a la banda de La Feliz:

Guitarra: Ritchie Landaburu -Batería: Gustavo Demolis-

Voz: Gabriel Martin – Bajo: Ariel Inda y Voz: Carolina Bistolfi

Acerca del artista:

Hugo Bistolfi forma parte en 1988 de Rata Blanca, banda considerada la más importante de Rock/Metal de habla hispana con la cual grabó decenas de discos vendiendo más de 5 millones de unidades, recibiendo 12 discos de oro, 10 de platino y 2 de doble platino grabando en esa primera etapa los exitosos discos “Magos, espadas y rosas” y “Guerrero del arco iris” en aquella época.

En 1994 crea el dúo Alianza, junto al vocalista de Rata Blanca y graban 3 discos.

En el año 2000, se reúne nuevamente con Rata Blanca y graban 6 nuevos discos consagrados. Estos discos los llevan de gira por Europa y América. Toca con Glenn Hughes, bajista del grupo Depp Purple. Permaneció en la banda Rata Blanca hasta el 2010.

En 2002 comienza en paralelo su carrera solista y edita su primera obra: “Uritorco” dentro de este camino, continuó grabando discos como “Machupicchu” “Melodías de las Hadas” “Clásico” “Valles y Quebradas” «Líneas de Nasca».

En el 2009 compone su obra conceptual de rock sinfónico “Viaje al Cosmos”, graba en Argentina con las voces del rock nacional y comienza a grabar esta obra en el exterior (ya se ha grabado en todos los países de Latinoamérica con las voces del Rock cada país) en este año sale la versión en “Viaje al Cosmos-Bolivia” y “Viaje al Cosmos-Perú”

En 2012 sale el Dvd + Cd “Viaje al Cosmos en vivo” grabado en vivo en La Trastienda Bs As.

En 2013 graba el “Viaje al Cosmos II-Adiós Planeta Tierra” segunda saga de la obra.

En 2016 saca “Uritorco El Regreso” obra inspirada en el descenso desde la cima del Cerro Uritorco de la provincia de Córdoba. En 2017 realiza por primera vez un concierto en la base del cerro Uritorco al aire libre, en este paraíso natural. Con este show, lanza el DVD “En vivo en el Uritorco”.

Es convocado como tecladista de “Bobby Kimball” cantante original del grupo estadounidense TOTO y permanece 3 años de gira con este artista por toda América.

2018 Edita “Viaje al Cosmos-Paraguay” y “Viaje al Cosmos-Colombia” con las voces del rock de cada uno de estos países. En 2019 edita “Viaje al Cosmos-México” con las voces del rock mexicano. Edita “Viaje al Cosmos-Panamá” y “Viaje al Cosmos-Chile” Gira por todo Latinoamérica.

2021 Sale “Viaje al Cosmos III-Maestros Cósmicos” tercer episodio de la fantástica obra conceptual Viaje al Cosmos hoy transformada en una saga, grabada junto a los grandes maestros del rock Argentino. Edita “Viaje al Cosmos-España” grabado con artistas del rock español. Lanza un show espectacular recorriendo sus 35 años de carrera profesional, con un repaso de todas sus bandas y sus obras.

2022 Edita el disco “En vivo en el Uritorco” grabado en en la base del mítico Cerro Uritorco en el año 2017 y “Viaje al Cosmos II-Adiós Planeta Tierra-Colombia” con las voces del rock colombiano. Inicia por Colombia y Perú su gira por Latinoamericana 2022.

Consiguiendo un éxito maravilloso tocando también en Machupicchu es recibido con todos los honores por su Alcalde y representantes de la cultura presentando en el Teatro Pachacuteq su obra Machupicchu compuesta en el año 2005. Graba “Solo Piano” un nuevo material grabado con Piano de cola en la ciudad de Pereira en Colombia interpretando una selección de sus obras pianísticas que forman parte de su discografía.

2023 Presenta en Puerto Rico “Viaje al Cosmos-Puerto Rico” grabada junto a artistas del Rock portorriqueño y por toda Argentina.

2024 Edita “Viaggio nel cosmo-Italia” nueva versión de “Viaje al Cosmos” por primera vez en otro idioma al español. Realiza giras por el exterior en Paraguay y Colombia, sigue por Latinoamérica y toda Argentina. Se encuentra grabando el cuarto episodio de “Viaje al Cosmos IV”

Realiza un gran show el 21 de diciembre “Viaje al Cosmos I-II-II” en el Teatro “El Cubo” en Buenos Aires junto a artistas que grabaron los 3 episodios de esta obra y una gran Fiesta.

2025- Edita “Solo Piano II” un segundo trabajo de sus composiciones para piano. Realiza giras por Argentina. Prepara un nuevo proyecto sorpresa, una gran banda.

2026-Arranca gira en Mar del Plata 8 de enero

Discografía:

Rata Blanca: 11 discos

Alianza: 3 discos

Solista: 29 discos

Total: 43 Álbumes

«HUGO BISTOLFI»

Bandas Invitadas

Preludio –

– Devil Inside-

Abbey Road

Jueves 8 de enero

21:00 hs

Juan B Justo 620

