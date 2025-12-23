IA y drones para controlar infracciones de tránsito: cuál es la multa por uso de celular o falta de cinturón de seguridad

De cara a la temporada que se pone en marcha se lanzó una muy puntual advertencia desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre multas que regirán para infracciones de tránsito al mismo tiempo que desde la provincia de Buenos Aires se adelantó, como novedad, que se recurrirá a drones e incluso herramientas de Inteligencia Artificial para detectar a aquellos que en plena circulación por las rutas no atiendan las normativas vigentes.

“Cumplir con la documentación obligatoria no es un detalle menor: es una condición básica para circular de manera segura y responsable”, insistieron desde el organismo nacional y resaltan que se trata de una de las faltas más frecuentes en que incurren los conductores, lo que les significa demoras, detenciones preventivas e incluso la eventual imposibilidad de continuar viaje.

El dato destacado de estas últimas horas fue el anuncio de la gestión del gobernador Axel Kicillof acerca de la incorporación de nuevas herramientas para controlar el tránsito en las rutas. El ministro Carlos Bianco anticipó que se implementarán drones y también Inteligencia Artificial para detectar excesos de velocidad e incluso la falta de uso de cinturón de seguridad.

“Este verano se agregará el uso de drones e inteligencia artificial; se suma esta tecnología para identificar a aquellos que, en lugar de manejar con las dos manos, están distraídos mirando el celular o no tienen colocado el cinturón de seguridad”, dijo el funcionario.

Cabe recordar que actualmente, manejar sin cinturón de seguridad puede tener una multa de entre 85550 y 171.100 pesos, mientras que por usar celular puede trepar a $342.200. Casi 200 dólares.

Si no se cuenta con licencia de conducir el monto asciente a 257.000 pesos al igual que la falta de seguro vigente, falta de VTV o circular sin chapa identificatoria del vehículo. De lo más costoso es la alcoholemia positiva, tanto en lo económico como en las posibilidades conducir: 1.750.000 pesos y seis meses o más de suspensión del carnet habilitante.

Con respecto a la falta de documentación, a la que tanto refieren los funcionarios de la ANSV, la multa prevista en la actualidad es de 45.000 pesos. En lo que va de este año se labraron 108.453 infracciones por distintas faltas. .

Fuente: Ahora Mar del Plata

