Iban en un auto, robaron otro y cuando huían se estrellaron contra una casa

Delincuentes que se movían en un auto robado, robaron otro. Pero cuando huían se estrellaron contra una casa de Villa Primera

Una situación repleta de violencia y sinsentido se dio este miércoles por la mañana en el corazón del barrio Villa Primera. Delincuentes que circulaban en un auto robado, aprovecharon que una mujer estaba en la calle con su auto y también lo robaron. Sin embargo, cuando huían perdieron el control y se estrellaron contra una casa.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana. Los ladrones se movían en un VW Up y aprovecharon para robar otro auto, un Toyota Yaris, propiedad de una mujer. Cuando intentaban huir en los dos autos robados, doblaron por Italia a contramano y por causas que se tratan de establecer, el ladrón que manejaba el UP perdió el control y se estrelló contra una vivienda.

Producto del violento impacto le provocaron una especie de «boquete» a la casa: un agujero que conecta el exterior con el baño de la vivienda. «El choque fue a nada del medidor de gas. Podrían haber provocado una tragedia», señalaron vecinos a este medio.

Tras el choque, todos los delincuentes siguieron su huida en el Toyota robado. Según la información policial, los ladrones también intentaron meterse en una vivienda de Ituzaingo al 5400, donde rompieron el portón de la casa pero no alcanzaron a robar nada.

Hasta la vivienda de Italia y Beruti llegó personal municipal para retirar el auto estrellado contra la vivienda. Allí constataron que se trataba de un auto que había sido robado el día anterior.

Las autoridades convocaron a personal de Policía Científica para realizar las pericias de rigor. A su vez, continúa la búsqueda de los delincuentes.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios