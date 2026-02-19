Impactante temblor en Mar del Plata: se sintió con fuerza en en el microcentro y en zona sur

Un temblor de magnitud moderada se registró esta mañana y fue percibido con claridad en distintos sectores de la ciudad de Mar del Plata, especialmente en el microcentro y en la zona sur.

Según los primeros datos difundidos por Google y reportes de actividad sísmica, el movimiento ocurrió a las 8:16 y habría tenido una magnitud aproximada de 4,3. El epicentro se ubicó a unos 30 kilómetros de Miramar, en una zona comprendida entre esa localidad y Chapadmalal, sobre el nivel del mar.

El fenómeno fue advertido principalmente por vecinos que se encontraban en edificios, donde el temblor se sintió con mayor intensidad debido al efecto de amplificación en estructuras en altura. En el microcentro marplatense, trabajadores y residentes reportaron movimientos breves pero notorios, que generaron sorpresa y consultas inmediatas en redes sociales.

En la zona sur de la ciudad también se registraron percepciones claras del sismo, aunque hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas afectadas.

Cabe señalar que este tipo de eventos no son frecuentes en la región, por lo que el episodio generó inquietud entre los vecinos durante los primeros minutos posteriores al movimiento. Las autoridades monitorean la situación para determinar con mayor precisión las características del fenómeno.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios