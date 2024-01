Impulsan un plan para resguardar a lobos y elefantes marinos

En los últimos meses la fauna marina comenzó a aparecer periodicamente en distintas playas de Mar del Plata, mientras miles de turistas y marplatenses disfrutan de la jornada. Se genera un fuerte revuelo, entre los curiosos que intentan sacarles fotos, tocar a los animales y quienes buscan preservarlos. En ese contexto, desde la Fundación Fauna Argentina presentaron un proyecto para resguardar a lobos y elefantes marinos.

La iniciativa, busca establecer «un marco de protección para ejemplares de la fauna marina» que transitoriamente se sitúan en las playas. «En el caso de los pinnípedos hay que considerar que una vez que dejan sus apostaderos reproductivos las playas son parte de su hábitat para salidas», explicó Juan Lorenzani, referente de la fundación y autor de la iniciativa.

El primer artículo declara de interés municipal la protección de mamíferos marinos que, por causas biológicas -descanso, muda de pelaje, heridas o enfermedad-, se sitúen transitoriamente en playas, espigones o sectores rocosos de la costa de General Pueyrredon.

Luego detalla que cuando se trata de pinípedos de la familia de los otáridos -tales como lobos marinos– y de la familia de los fósidos -elefantes marinos del sur, entre otros-, se recomendará un conjunto de acciones:

-No tocarlos ni acercarse.

-No arrojarles agua ni alimentos.

-No tratar de regresarlos al mar.

-Alejar a perros que pudieran atacarlos o inquietarlos.

A su vez, el proyecto plantea que para poder cumplir de manera efectiva con estas recomendaciones se demarcará un área de entre 5 y 10 metros alrededor del animal para limitar que se acerquen las personas.

El proyecto establece que cuando el animal se sitúe en un balneario los primeros en intervenir serán los guardavidas del lugar, mientras que en otros sectores serán las autoridades con jurisdicción dentro del área.

«En todos los casos se deberá comunicar el hecho a las entidades gubernamentales o no gubernamentales con conocimiento en materia de protección de especies de la fauna marina«, señala el texto.

Estas entidades realizarán un monitoreo de cada caso para verificar el estado sanitario del animal, su permanencia allí, el regreso al mar o su posible reingreso en otro sitio de la costa.

Además, la propuesta establece que el Ejecutivo llevará un registro de los casos que se vayan detectando pro las diversas entidades.

«En los casos de avistamiento de mamíferos marinos del orden cetáceos, pertenecientes a los grupos de las ballenas y de los delfines, que se encuentren varados sobre la playa o encallados se deberá comunicar a las entidades especializadas«, agrega el artículo sexto de la propuesta.

También hay un apartado para ejemplares de aves marinas, como pingüinos, que puedan están empetrolados o con signos de daños o enfermedad, se procederá del mismo modo.

«Cuando se visualicen animales muertos, se evitará tomar contacto con los mismos, ante posibles riesgos de contagio de enfermedades, debiéndose notificar a los organismos mencionados en la presente ordenanza, dándose intervención también al Senasa«, agrega el proyecto.

Finalmente, el proyecto establece que el Ejecutivo informará a guardavidas, concesionarios de balnearios, personal de servicio en sectores costeros y población en general, sobre la importancia de la protección de los mamíferos marinos y de los procedimientos establecidos.

Fuente: MI8

