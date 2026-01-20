Incendios en Chubut: las condiciones climáticas reavivan focos en distintos puntos de la provincia

Las altas temperaturas y el viento reactivaron focos en Epuyén, Puerto Patriada y Bahía Las Percas, donde más de 250 brigadistas refuerzan el combate del fuego.

Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut desde hace más de dos semanas volvieron a intensificarse este lunes, luego de que los brigadistas lograran contener las llamas en los focos principales. Las altas temperaturas y los fuertes vientos favorecieron la reactivación en distintos puntos de la localidad de Epuyén.

La situación fue especialmente compleja en Bahía Las Percas y Puerto Patriada, donde más de 250 brigadistas, con apoyo de medios aéreos, trabajaron durante toda la jornada en tareas de combate, enfriamiento y repaso de líneas. También se realizaron intervenciones en Bahía Desafío y La Condorera. En el campo de Payan Delgado, las tareas se concentraron principalmente en el uso de aviones y helicópteros debido a la dificultad de acceso terrestre.

Durante la tarde del lunes, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó reactivaciones en los cañadones de El Trueno, Bahía Las Percas y Payan Delgado. Además, se detectaron puntos calientes dentro del perímetro controlado en sectores como El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, donde se realizaron tareas de enfriamiento.

El operativo contó con un despliegue de 252 personas, entre brigadistas, pilotos, meteorólogos y personal de apoyo, con participación de organismos provinciales y nacionales.

Para el combate del fuego se utilizaron aviones hidrantes, helicópteros, autobombas forestales, camiones cisterna, drones y maquinaria pesada, además de un avión anfibio y embarcaciones.

En este contexto, se confirmó que Manuel Hidalgo, brigadista comunitario de 42 años y vecino de Lago Puelo, fue trasladado en un avión sanitario a Trelew tras sufrir graves heridas. Permanece internado en terapia intensiva, estable y bajo monitoreo permanente.

En este contexto, desde la provincia informan ya son más de 14.770 hectáreas afectadas por el incendio, entre ellas zonas de matorral, bosque implantado y nativo desde su inicio hace aproximadamente dos semanas. El origen de las llamas todavía no fue determinado, por lo que aún se espera por un parte oficial con detalles más esclarecedores.

