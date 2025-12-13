INNOVACIÓN Y FUTURO: FUNDACIÓN 360 DESTACÓ EL TALENTO JOVEN EN SU CIERRE ANUAL

Fundación 360 celebró la entrega anual de certificados a los niños, niñas y jóvenes que participaron durante 2025 de sus talleres de robótica, programación y tecnologías aplicadas. La jornada reunió a familias, docentes y autoridades, en un clima de orgullo y reconocimiento colectivo por los aprendizajes alcanzados y la expansión del proyecto educativo.



En el evento estuvieron presentes el fundador y Director Pedagógico de la Fundación, José Luis Dranuta, acompañado por la directora institucional, Marcela Bianchi, y el presidente, Gustavo Blanco junto a todo el equipo docente.



Durante este acto, Dranuta destacó que el trabajo de la Fundación excede la enseñanza de robótica e impulsa una formación integral, orientada al futuro y a la construcción de oportunidades reales para los jóvenes. “La robótica no es solo tecnología: es creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas. Lo que buscamos es que cada chico descubra su potencial”, expresó. Resaltó además el rol protagónico de las familias: “Cuando un chico presenta lo que hizo, muestra su esfuerzo, su curiosidad y sus ganas de aprender. Eso es lo que celebramos hoy”.



Dranuta, quien también ocupa el cargo de Subsecretario de Gobierno Digital de la Municipalidad de General Pueyrredon, subrayó el impacto que la Fundación tiene en la construcción de trayectorias educativas. “Veo permanentemente cómo estudiantes que comienzan en Fundación 360 terminan incorporándose al plantel de profesionales. Cada año llegan mejor preparados para un mundo donde la inteligencia artificial, la programación y la automatización ya forman parte de todos los sectores productivos”.



Durante la muestra, en la cual estuvo presente Gonzalo Merino, Director de CFL N° 416, los estudiantes presentaron robots móviles, brazos robóticos, videojuegos, diseños electrónicos y piezas creadas con impresión 3D. Cada proyecto evidenció el proceso de aprendizaje que la Fundación impulsa: pensamiento lógico, experimentación, autonomía y creatividad.



Con esta nueva edición, Fundación 360 reafirma su misión de acercar a niños y jóvenes al mundo de la tecnología y la innovación, construyendo espacios de aprendizaje que tienen impacto real en el presente y abren oportunidades para el futuro. “Los oficios que hoy aprenden todavía están en transformación, pero serán los trabajos que ellos ocuparán mañana. Nuestra responsabilidad es prepararlos y abrirles puertas”, concluyó Dranuta.



En el marco de la celebración, la Fundación agradeció también un reconocimiento que la posiciona entre las iniciativas tecnológicas más destacadas del país: fue finalista de los Premios Sadosky, otorgados por la Cámara de la Industria Argentina del Software. Compitió entre 600 proyectos de todo el país, llegando a la final por el Programa “Despertando Vocaciones TIC” que se implementa en las Escuelas Secundarias Municipales en articulación con la Secretaria de Educación del Partido de General Pueyrredon, promoviendo la Robótica y el buen uso Inteligencia Artificial Generativa como herramientas de capacitación para los jóvenes.



Cabe destacar que Fundación 360 realiza convenios de colaboración con otras instituciones educativas, como el CFL N°416, desarrolla talleres en el Centro Comunitario Nuestra Señora de Luján que dirige la Hermana Marta y realiza actividades en Fundación Pupi.

