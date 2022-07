Insólito choque entre dos camiones de la misma empresa dejó un herido grave

En avenida 39 y Goñi, dos camiones chocaron de una manera insólita, porque además pertenecen a la misma empresa y por tal motivo el tránsito quedó interrumpido a la altura del Polideportivo del barrio Las Heras.

Por motivos que se tratan de establecer, el primero de los camiones que iba adelante «frena de golpe y el que venía atrás, no llegó a frenar y lo impacta», de acuerdo al aporte de testigos. Aunque no descartan un tercer camión entre ellos que habría salido de la línea de manejo y no le dio tiempo al de atrás que terminó chocando.

El golpe fue tan fuerte que el motor quedó dentro de la cabina y el conductor tuvo inconvenientes al quedar atrapado, se consignó en las primeras informaciones recogidas en el lugar.

Al hombre lo asistieron personal de Rescates Especiales y Bomberos, quienes lo retiraron del habitáculo (con aparentes fracturas expuestas) y lo llevaron al HIGA.

«La cabina quedó hundida», relató otro vecino a El Marplatense. Los camiones, tipo volquete, llevaban arena.

