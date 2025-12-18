Intensa actividad deportiva para esta semana

Coordinado por el Ente Municipal de Deportes y Recreación

Hasta el 21 de diciembre se jugará el Torneo Nacional de Clubes Campeones de Hockey Social y el domingo se llevará a cabo el cierre de año para la Escuela Municipal de Triatlón.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del EMDER, dio a conocer una serie de propuestas deportivas para los próximos días en nuestra ciudad. El Estadio Panamericano de Hockey y el Centro Municipal de Hockey serán hasta el domingo los escenarios del 53° Torneo Nacional de Clubes Campeones de Hockey Social que se puede disfrutar durante todo el día en el Parque de los Deportes.

Además, el domingo 21 de diciembre se lleva a cabo el cierre de año para la Escuela Municipal de Triatlón. La propuesta invita a todos los chicos y chicas de 6 a 12 años que quieran participar de manera gratuita en la Playa Deportiva del EMDER.

La clase abierta comenzará a las 10, consta de conceptos teóricos y si el clima acompaña habrá tiempo para experimentar la transición entre nadar y correr. Posteriormente, a las 11 se realizará una merienda a la canasta entre todos los participantes. En caso de lluvia la actividad se pospone hasta nuevo aviso.

