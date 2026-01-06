Investigación científica revela ecosistemas desconocidos en las profundidades del Mar Argentino

Investigadores del CONICET y la UBA documentan organismos que sobreviven en condiciones extremas, abriendo nuevas fronteras para la biotecnología y el conocimiento oceánico.

Una serie de recientes hallazgos científicos en el Mar Argentino ha permitido identificar formas de vida que prosperan en entornos de condiciones críticas, marcando un hito para la ciencia nacional.

El trabajo conjunto entre especialistas del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha logrado mapear zonas de la plataforma continental donde la biodiversidad desafía las presiones extremas y la ausencia de luz, revelando un patrimonio biológico hasta ahora inexplorado.

La investigación se centró en la exploración de hábitats submarinos donde las variables ambientales —como la temperatura y la salinidad— alcanzan niveles que se considerarían inviables para la mayoría de las especies.

Hallazgos científicos de Argentina

Estos organismos, denominados extremófilos, no solo representan un descubrimiento biológico de gran magnitud, sino que también poseen un potencial valor para la industria biotecnológica debido a sus capacidades de adaptación únicas.

El despliegue técnico coordinado por las instituciones argentinas permitió la recolección de muestras y datos en áreas de difícil acceso.

Según los reportes del equipo, estos hallazgos científicos en el Mar Argentino son fundamentales para comprender la evolución de la vida en el océano y la interconexión de las corrientes marinas que afectan el ecosistema global.

La consolidación de esta información permite a la Argentina fortalecer su soberanía científica sobre el territorio marítimo.

Además del valor académico, el relevamiento de estas especies marinas ofrece pistas cruciales sobre la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático.

La documentación de estos microorganismos y fauna de profundidad establece una línea de base necesaria para futuras políticas de conservación y manejo de recursos oceánicos, posicionando a la ciencia argentina a la vanguardia de la exploración del Atlántico Sur.

Fuente: Noticias Ambientales

Comentarios

comentarios