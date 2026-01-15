Investigador del CONICET recibe un reconocimiento internacional por el estudio de anémonas de mar

Agustin Garese, investigador del CONICET en el IIMyC (CONICET-UNMDP), fue reconocido con el Ocean Census Species Discovery Awards 2025, un premio internacional que distingue a ocho taxonomos a nivel mundial y apoya la investigacion sobre la diversidad de anémonas de mar en la costa argentina.

Agustín Garese, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET–UNMdP) e integrante del Laboratorio de Biología de Cnidarios (LABIC), fue distinguido con el Ocean Census Species Discovery Awards 2025, un reconocimiento internacional otorgado por la iniciativa Ocean Census. El investigador fue seleccionado como uno de los ocho científicos taxónomos a nivel mundial que recibirán este premio, que consiste en un apoyo financiero destinado a promover el estudio y el descubrimiento de la diversidad de especies de anémonas de mar a lo largo de la costa argentina.

La distinción reconoce una línea de investigación desarrollada de manera sostenida por el LABIC desde el año 2010, orientada al estudio de la biodiversidad de anémonas de mar en distintos sectores del litoral argentino. Los primeros trabajos se llevaron a cabo en la localidad de Puerto San Julián y zonas aledañas, en la provincia de Santa Cruz, y se ampliaron progresivamente a otras áreas de la costa patagónica a partir de diferentes proyectos y campañas científicas.

En este marco, integrantes del laboratorio participaron en campañas oceanográficas del CONICET a bordo del Buque Oceanográfico A.R.A. Puerto Deseado al Área Marina Protegida Namuncurá–Banco Burdwood, lo que permitió la recolección de una gran diversidad de especies y la obtención de material biológico de alto valor científico. Más recientemente, el proyecto incorporó nuevos sitios de estudio a lo largo de toda la costa patagónica.

El proyecto se desarrolla de manera colectiva y cuenta con la participación de los integrantes del LABIC, entre ellos los investigadores: Fabián H. Acuña, Ricardo González Muñoz, las becarias: Camila Vásquez, Stefania Erralde, Valentina Cardona y la bióloga Irene Deserti. El reconocimiento otorgado por Ocean Census pone en valor el trabajo sostenido del equipo y su contribución al conocimiento de la biodiversidad marina del país, así como la proyección internacional de la investigación científica desarrollada en el ámbito del CONICET.

“Este premio reconoce ese entramado de esfuerzos sostenidos en el tiempo, que hoy nos permite contar con material, experiencia y desarrollo científico suficientes para competir internacionalmente, estudiar nuestra biodiversidad y poder descubrir nuevas especies en nuestro propio territorio”, concluye Garese.

Comentarios

comentarios