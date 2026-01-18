Irán condenó la decisión de la Argentina de declarar organización terrorista sobre la Fuerza Quds: «habrá respuesta»

Teherán cuestionó la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno de Javier Milei, defendió a la Fuerza Quds como parte de sus fuerzas armadas y anticipó posibles acciones

El Gobierno de Irán rechazó la decisión de la Argentina de declarar organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, cuestionó su legalidad internacional y advirtió que la medida “sin duda recibirá una respuesta adecuada”, en un nuevo foco de tensión diplomática entre ambos países.

La reacción iraní fue expresada por Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores, durante una conferencia de prensa en Teherán. Allí calificó la decisión argentina como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”, y sostuvo que “etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable”. En ese marco, advirtió que la determinación adoptada por la Casa Rosada “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”.

Qué decía el comunicado del Gobierno

El Gobierno oficializó este sábado la declaración de la Fuerza Quds – a la que califica proveniente de Irán – como organización terrorista. Mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, la gestión libertaria justificó su decisión debido al peligro que trae consigo el grupo militar, ya que según la consideración gubernamental, se especializaba en el «entrenamiento para la realización de ataques en otros países».

En el texto que lleva la firma de Milei, denuncian que uno de los líderes de la fuerza, Ahmad Vahidi, formó parte de los atentados contra la AMIA y contra la Embajada de Israel a principios de la década de 1990.

Según indica el documento, la medida fue impulsada por el mandatario en coordinación con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado. El objetivo es limitar la capacidad de acción e influencia del grupo militar iraní.

Además, el Canciller, Pablo Quirno, también se hizo eco de la decisión a través de un comunicado en su cuenta de X. Allí el funcionario celebró la medida y afirmó: «La Argentina sigue reforzando su compromiso contra el terrorismo internacional y contribuyendo al esfuerzo global para combatirlo en todas sus formas».

En el texto oficial se explicó que la Fuerza Quds constituye “una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”. En ese marco, el Gobierno recordó que “la República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.

A partir de la resolución adoptada, la organización quedó incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según precisó la Oficina del Presidente, la inclusión implica la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción y proteger el sistema financiero argentino frente a eventuales maniobras de financiamiento del terrorismo.

El comunicado subrayó que los integrantes de la Fuerza Quds y sus aliados quedaron alcanzados por todas las disposiciones previstas en el régimen vigente.

El respaldo de Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Guideon Saar, manifestó su apoyo a la decisión del Gobierno de declarar como organización terrorista a la Fuerza Quds, con orígenes vinculados al territorio de Irán. El israelí afirmó que se trata de un «paso significativo» e instó al resto del mundo a «seguir el ejemplo de la Argentina».

Desde sus redes sociales, el funcionario expresó: «Celebro la decisión del gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei , de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista».

Celebro la decisión del gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente @JMilei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista.

Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de… https://t.co/9Szh3F6BLR — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) January 17, 2026

«Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA«, agregó recordando los trágicos hechos para al país, en los cuales se vincula a Ahmad Vahidi como uno de los responsables.

«La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre», finalizó.

Qué es la Fuerza Quds

La Fuerza Quds es una unidad de élite creada dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para llevar adelante operaciones fuera del territorio iraní. Su aparición estuvo vinculada a la expansión regional del régimen y a la necesidad de intervenir en otros países sin comprometer de manera directa a las Fuerzas Armadas convencionales.

La Fuerza Quds es señalada por entrenar y financiar milicias aliadas en Medio Oriente y otras regiones.

El nombre del grupo, que en farsí y árabe significa “Jerusalén”, tiene un fuerte contenido simbólico y político. Desde su conformación, la Fuerza Quds actúa tanto de forma encubierta como abierta, según el contexto y los objetivos estratégicos definidos por Teherán, y se convirtió en el principal instrumento del régimen para proyectar influencia en Medio Oriente.

Diversos organismos internacionales la vinculan con Hezbollah en el Líbano y con milicias chiítas que operan en Irak y Afganistán. Su función central no es el combate directo, sino la organización, el entrenamiento, el financiamiento y el asesoramiento de fuerzas aliadas, lo que le permite a Irán ampliar su presencia regional y reducir el riesgo de un enfrentamiento directo con potencias como Estados Unidos.

