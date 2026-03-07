Irán desafía a Estados Unidos e Israel y descarta una «rendición incondicional»

Así lo hizo su presidente, Masud Pezeshkian. «Ese es un sueño que nuestros enemigos se llevarán a la tumba», dijo en un video. También anunció la suspensión de los bombardeos contra objetivos en los países vecinos.

A una semana del inicio del conflicto en Medio Oriente, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, sostuvo que su país no se rendirá a Estados Unidos e Israel. De esa manera, salió al cruce de una exigencia del presidente norteamericano Donald Trump, que había descartado la posibilidad de iniciar negociaciones con el régimen mientras no se produzca su «rendición incondicional».

«La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que nuestros enemigos se llevarán a la tumba», aseveró Pezeshkian en el segundo video emitido por su oficina desde el comienzo de la guerra. «Lamentablemente, lo que estamos viendo es que, sin respetar ninguna de las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país», añadió.

En los últimos días, Irán señaló varias veces el país está preparado para un largo conflicto, y respondió con ataques a Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudita.

Irán suspende los bombardeos a los países vecinos

A lo largo del video, Pezeshkian anunció también la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y expresó sus disculpas por una estrategia que atribuyó a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EE.UU. e Israel. De todos modos, matizó que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.

«El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer (por el viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles, a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países», comentó Pezeshkian, en referencia al órgano ejecutivo provisional establecido tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el ataque conjunto de la semana pasada de Estados Unidos e Israel sobre Teherán.

Pezeshkian dejó entrever que esta estrategia regional fue adoptada por los militares en un momento caótico. «Es necesario pedir disculpas a los países vecinos. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes», explicó explicado en relación a la muerte de más de 150 alumnas en un bombardeo que Teherán atribuye a EEUU durante la operación inicial, «habían muerto en esta brutal agresión».

Aunque Pezeshkian aseguró que la decisión se tomó el viernes, países como Arabia Saudita denunciaron intercepciones de al menos cuatro drones y un misil procedentes de Irán, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Washington y Tel Aviv.

Incluso, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos confirmó esta madrugada la «contención con éxito» de un «un incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación», sin heridos que lamentar.

