Javier Milei cargó contra la ONU y defendió a Israel ante un auditorio semivacío

La disertación de Javier Milei ante la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) generó escaso interés entre los asistentes a la cumbre. Con un discurso disruptivo que ya sufre el desgaste de la repetición, el economista libertario acusó a la organización de «socialista» ante la fatiga de un auditorio semivacío.

Apenas unos cuantos diplomáticos y los funcionarios nacionales que le hicieron el aguante como su hermana Karina Milei, el ministro Luis «Toto» Caputo o la Canciler Diana Mondino, se encontraban en las gradas e intentaban rellenar con aplausos la apatía generalizada.

En el tiempo asignado de diez minutos, el Presidente planteó que la ONU perdió su razón de ser fundacional y alertó «a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que el objetivo original de esta organización fracase» dijo.

Durante su exposición, Javier Milei volvió a negar su pertenencia política: «Yo no soy político, soy un economista liberal- literario que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado en el cargo de Presidente ante el fracaso estrepitoso de más de un siglo de política colectivista que destruyeron nuestro país» introdujo.

Luego alertó a sus oyentes: «No vengo a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo a decirle al mundo lo que va a ocurrir si continúan promoviendo las políticas colectivistas bajo el mandato 2030 y cuáles son los valores que la nueva argentina defiende» señaló.

Y definió a la ONU como «una organización que había sido pensada – esencialmente – como un escudo para proteger el Reino de los Hombres se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos, que pretende decidir no sólo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz; a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros, sobre un sinfín de temas, que hacen a la vida del hombre en sociedad».

Entre sus definiciones, acusó a la organización internacional de ser «una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como – por ejemplo – con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020, que deberían ser consideradas un delito de lesa humanidad» dijo.

«En esta casa que dice defender los Derechos Humanos han permitido el ingreso de dictaduras sangrientas como Cuba y Venezuela» acusó y se erigió como defensor de Israel: «Se ha votado en contra del estado de Israel que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal» se quejó.

Sobre el cierre de su discurso, Javier Milei planteó un escenario de «fin de ciclo» para la ONU. «El colectivismo y el postureo moral, de la agenda woke, se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron» sentenció.

«Sepan, también, que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar – oficialmente – nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro, firmado el día domingo, e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no sólo en el disenso de este pacto,sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución: la agenda de la libertad» advirtió.

Y anunció que la Argentina, «va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a lavanguardia de la lucha en defensa de la libertad» dijo para cerrar con un «Viva la libertad carajo» que cosechó tibios aplausos.

Fuente: Infocielo

Comentarios

comentarios