Jueves de cielo cambiante y vientos fuertes en Mar del Plata

El último de octubre tendrá un clima dispar en la ciudad

Los marplatenses se preparan para un jueves 30 de octubre con condiciones climáticas cambiantes, marcado por un ascenso de la nubosidad y la llegada de vientos intensos durante la segunda mitad del día.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, será el último jueves del mes y se espera una jornada con temperaturas frescas y un clima dinámico. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 10 y una máxima de 16 grados.

El cielo comenzará el día parcialmente nublado, pero la cobertura aumentará progresivamente, pasando a estar mayormente nublado hacia la tarde.

El aspecto más destacado del pronóstico son los vientos. Se espera que sean fuertes, ya que soplarán a 50 kilómetros por hora a partir de la tarde y se mantendrán durante la noche, provenientes del sector noreste.

La humedad será elevada, fluctuando entre el 71% y el 87% a lo largo de la jornada. Para quienes planean actividades al aire libre, es importante tener en cuenta los horarios de luz solar: el amanecer será a las 5:44 horas y el atardecer a las 19:23.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios