Jujuy presenta su propuesta turística de verano 2026 en Mar del Plata

La provincia de Jujuy dará inicio a su agenda de promoción turística 2026 en la Costa Atlántica, reafirmando una vez más su presencia sostenida en la ciudad y en distintos puntos de la Costa Atlántica, una acción que se repite cada verano con el objetivo de acercar el destino al público y al sector turístico.

Del 13 al 15 de enero de 2026, el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy desarrollará una serie de actividades promocionales en Mar del Plata y otras localidades costeras, todas libres y sin costo, pensadas para residentes y turistas que eligen la Costa Atlántica durante la temporada estival.

Mar del Plata vuelve a ser una plaza estratégica dentro del calendario promocional de Jujuy, consolidando un vínculo histórico que se mantiene vigente año tras año, tanto con el público general como con operadores turísticos y medios de comunicación locales.

Actividades promocionales en la Costa Atlántica

Martes 13 de enero – Mar del Plata

Playa Varese | 10:00 a 13:00 hs

Playa Grande | 15:00 a 19:00 hs

Miércoles 14 de enero – Mar del Plata, Pinamar y Cariló

Recorridos de playas y vía pública en Pinamar (10:00 a 13:00 hs y 15:00 a 20:00 hs).

Acciones promocionales en Cariló.

Mar del Plata: presentación del destino Jujuy, encuentro exclusivo para operadores turísticos y prensa en Santa Playa Grande – Victoria Ocampo (18:00 a 21:00 hs).

Jueves 15 de enero – Miramar

Recorridos de playas y vía pública | 09:00 a 13:00 hs.

Jujuy y su propuesta para el verano 2026

Durante la agenda promocional en la Costa Atlántica se presenta la propuesta turística integral de Jujuy para el verano 2026, basada en sus cuatro regiones y en una combinación de naturaleza, identidad cultural y desarrollo sustentable.

Ruta del Vino de Altura

Una propuesta enoturística distintiva que se desarrolla en la Quebrada de Humahuaca y los Valles, con visitas guiadas a viñedos de altura y degustaciones que reflejan la identidad del norte argentino.

Tren Solar de la Quebrada

Un medio de transporte innovador y sustentable que conecta Volcán, Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca, permitiendo recorrer paisajes y pueblos emblemáticos de la provincia de manera responsable con el ambiente.

Cultura y tradiciones

El Carnaval jujeño y sus celebraciones ancestrales se destacan como uno de los principales atractivos culturales del país, convocando a visitantes por sus rituales, música y expresiones populares.

Calendario de celebraciones 2026

10 de enero : Encuentro de Copleros – Purmamarca.

: Encuentro de Copleros – Purmamarca. 12 de febrero : Jueves de Comadres.

: Jueves de Comadres. 14, 15 y 16 de febrero : Carnaval Grande (comparsas y rituales populares).

: Carnaval Grande (comparsas y rituales populares). 21 de febrero: Carnaval Chico.

Con esta agenda de promoción 2026, Jujuy reafirma su histórica presencia en Mar del Plata, fortaleciendo el vínculo con el público local y los medios de la ciudad, e invitando a descubrir un destino que combina paisajes únicos, cultura viva y propuestas sustentables para la próxima temporada.

