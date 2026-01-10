Jujuy presenta su propuesta turística de verano 2026 en Mar del Plata

La provincia de Jujuy dará inicio a su agenda de promoción turística 2026 en la Costa Atlántica, reafirmando una vez más su presencia sostenida en la ciudad y en distintos puntos de la Costa Atlántica, una acción que se repite cada verano con el objetivo de acercar el destino al público y al sector turístico.
Del 13 al 15 de enero de 2026, el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy desarrollará una serie de actividades promocionales en Mar del Plata y otras localidades costeras, todas libres y sin costo, pensadas para residentes y turistas que eligen la Costa Atlántica durante la temporada estival.
Mar del Plata vuelve a ser una plaza estratégica dentro del calendario promocional de Jujuy, consolidando un vínculo histórico que se mantiene vigente año tras año, tanto con el público general como con operadores turísticos y medios de comunicación locales.
Actividades promocionales en la Costa Atlántica
Martes 13 de enero – Mar del Plata
- Playa Varese | 10:00 a 13:00 hs
- Playa Grande | 15:00 a 19:00 hs
Miércoles 14 de enero – Mar del Plata, Pinamar y Cariló
- Recorridos de playas y vía pública en Pinamar (10:00 a 13:00 hs y 15:00 a 20:00 hs).
- Acciones promocionales en Cariló.
- Mar del Plata: presentación del destino Jujuy, encuentro exclusivo para operadores turísticos y prensa en Santa Playa Grande – Victoria Ocampo (18:00 a 21:00 hs).
Jueves 15 de enero – Miramar
- Recorridos de playas y vía pública | 09:00 a 13:00 hs.
Jujuy y su propuesta para el verano 2026
Durante la agenda promocional en la Costa Atlántica se presenta la propuesta turística integral de Jujuy para el verano 2026, basada en sus cuatro regiones y en una combinación de naturaleza, identidad cultural y desarrollo sustentable.
Ruta del Vino de Altura
Una propuesta enoturística distintiva que se desarrolla en la Quebrada de Humahuaca y los Valles, con visitas guiadas a viñedos de altura y degustaciones que reflejan la identidad del norte argentino.
Tren Solar de la Quebrada
Un medio de transporte innovador y sustentable que conecta Volcán, Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca, permitiendo recorrer paisajes y pueblos emblemáticos de la provincia de manera responsable con el ambiente.
Cultura y tradiciones
El Carnaval jujeño y sus celebraciones ancestrales se destacan como uno de los principales atractivos culturales del país, convocando a visitantes por sus rituales, música y expresiones populares.
Calendario de celebraciones 2026
- 10 de enero: Encuentro de Copleros – Purmamarca.
- 12 de febrero: Jueves de Comadres.
- 14, 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande (comparsas y rituales populares).
- 21 de febrero: Carnaval Chico.
Con esta agenda de promoción 2026, Jujuy reafirma su histórica presencia en Mar del Plata, fortaleciendo el vínculo con el público local y los medios de la ciudad, e invitando a descubrir un destino que combina paisajes únicos, cultura viva y propuestas sustentables para la próxima temporada.