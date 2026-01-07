JULIO CHÁVEZ Y GRAN ELENCO LLEGAN AL VERANO MARPLATENSE CON “LA BALLENA”

La invitación será todos los viernes y sábados de enero a las 21 horas en la sala ubicada en Santiago del Estero 1746.

La exitosa obra “La Ballena” protagonizada por Julio Chávez junto a un gran elenco y la dirección de Ricky Pashkus dan su presente en la temporada veraniega de Mar del Plata durante todo el mes de enero.

La misma, que es reconocida mundialmente e inspiró la película por la que Brendan Fraser ganó un Oscar, se presentará viernes y sábados a las 21 horas en el Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746) donde turistas y locales podrán disfrutarla.

Vale mencionar que el elenco se completa con Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco. Además, esta excelentísima pieza teatral fue elogiada por el público y la crítica por su profundidad y le dio a Julio Chávez y Laura Oliva la nominación en los premios ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo).

El público podrá ver a Julio dándole vida a Charlie, un hombre que enfrenta el final de su vida e intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo.

Las entradas pueden obtenerse mediante https://www.ticketek.com.ar/la-ballena/teatro-tronador o en la boletería del teatro.

SOBRE LA BALLENA

Charlie es un profesor de literatura que da clases desde su casa. Está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia. Y frente a la certeza de sus últimos días decide reencontrarse con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años. Con ella, intentará reparar un vínculo marcado por recuerdos, silencios y rencores.

“La Ballena” es la historia de un final. Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo.

Perdonar y ser perdonado es una forma de darle una nueva oportunidad al ser humano.

FICHA TECNICA:

Autor: Samuel D. Hunter

Escenografía: Jorge Ferrari

Vestuario: Federico Montedeoca

Música: Diego Vainer

Maquillaje FX: Germán Pérez, Marianela Moldavsky

Dirección: Ricky Pashkus

Actúan: Julio Chávez, Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco

Producción Ejecutiva: Francisco Martínez Jones

Producción General: Rimas – Maximiliano Córdoba – Juan Pelosi – Quality Producciones

Comentarios

comentarios