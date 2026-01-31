Karina «La Princesita» llega a Mar del Plata para una noche histórica en Bendu Arena

La referente indiscutida de la música popular se presentará el próximo 7 de febrero en el nuevo multiespacio de Juan B. Justo y la Costa, en una noche que promete repasar sus 21 años de trayectoria y sus últimos hits globales

Mar del Plata se prepara para uno de los eventos más esperados de la temporada. El próximo 7 de febrero, Karina La Princesita desembarcará en Bendu Arena, el flamante multiespacio de espectáculos ubicado estratégicamente en Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores. El show no solo será un recorrido por los clásicos que marcaron su carrera, sino también la oportunidad de escuchar en vivo sus recientes lanzamientos de diciembre de 2025: “Vuelves Triste” (junto a María Becerra) y “Ladrón” (junto a Luck Ra), canciones que ya lideran los rankings actuales.

Con 21 años de trayectoria y galardones que incluyen 7 Premios Carlos Gardel y el Premio Konex a la mejor artista de la última década, Karina llega en su mejor momento. Tras una exitosa gira internacional por España y funciones agotadas en el Antel Arena de Uruguay, la artista demostrará una vez más su versatilidad, esa que le permitió brillar tanto en la cumbia como en el tango, el rock y el teatro musical.

Una experiencia de nivel internacional

El concierto tendrá lugar en Bendu Arena, un espacio diseñado para potenciar la oferta cultural de la ciudad. El predio cuenta con tecnología de sonido e iluminación de última generación, sectores accesibles para personas con CUD y una propuesta gastronómica integral que forma parte del universo Bendu.

Para quienes asistan al evento, la organización ha dispuesto beneficios y facilidades logísticas:

Entradas: Ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Ticketek.

Ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Ticketek. Financiación: Los clientes del Banco Provincia cuentan con un beneficio exclusivo de 4 cuotas sin interés .

Los clientes del cuentan con un beneficio exclusivo de . Estacionamiento: Se puede reservar lugar de forma anticipada mediante el sistema de Bendu Seeker Parking para garantizar seguridad y cercanía al escenario.

Con este show, Mar del Plata reafirma su posicionamiento como plaza cultural de nivel superior, combinando el talento de una de las voces más potentes del país con una infraestructura de vanguardia.

Comentarios

comentarios