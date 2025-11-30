Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja llegan a Mar del Plata para encabezar el congreso libertario bonaerense

El encuentro en el Hotel Provincial tiene como objetivo reunir a más de 700 dirigentes de toda la Provincia en una jornada de formación, debate y planificación política de cara al 10 de diciembre. Estará presente Guillermo Montenegro.

Este domingo Mar del Plata recibirá a legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares electos y en funciones y coordinadores seccionales y distritales de La Libertad Avanza (LLA) de toda la provincia de Buenos Aires, para llevar adelante una jornada de formación, debate y planificación política de cara al nuevo ciclo legislativo que comienza el 10 de diciembre: el cierre del encuentro estará a cargo de Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja.

El objetivo central del encuentro será unificar posturas y estrategias para las discusiones parlamentarias que marcarán la agenda 2025, por lo que entre los temas más destacados figuran las discusiones presupuestarias, el análisis de las regiones administrativas de la provincia, la evaluación del éxito de la BUP (Boleta Única de Papel) y la necesidad de avanzar en su implementación en territorio bonaerense, además de otros ejes que atravesarán los debates tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura bonaerense, los Concejos Deliberantes y los Consejos Escolares.

El encuentro, convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y coordinado por el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, se lleva a cabo en el Gran Hotel Provincial entre las 10.30 y las 17.

El congreso, que convoca a más de 700 dirigentes de todo Buenos Aires, se estructurará en distintos bloques temáticos coordinados por dirigentes especializados en cada área: en la conversación sobre «Presupuesto, público y política fiscal» uno de los oradores será el legislador marplatense Alejandro Carrancio. Además, Guillermo Montenegro participará del almuerzo que reunirá a los principales representantes de LLA de la provincia.

También participarán del encuentro los coordinadores seccionales y distritales, con el objetivo de consolidar una agenda común y fortalecer la articulación territorial del espacio libertario en la provincia.

El cierre estará a cargo de Sebastián Pareja, como presidente del partido en provincia; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de Karina Milei, como vicepresidente y presidente del partido a nivel nacional.

