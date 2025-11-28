KEVIN JOHANSEN + LINIERS + THE NADA EN EL TEATRO ÓPERA LA PLATA

Kevin y Liniers cierran un año único , con un disco y un libro nuevo, con una gira 2025 que los llevó con más de 40 shows por varios continentes y nuevas ciudades, y La Plata es parte de la celebración. El 12 de diciembre llegan al Teatro Ópera para unirse a los festejos por los 73 años del recinto.

Más de 15 años después de su primera vez, la fiesta continúa: Kevin Johansen, su banda The Nada y Liniers cumplen con su ritual de fin de año y regresan a La Plata para cerrar un 2025 inolvidable, una gira que los ha llevado por varios continentes y ciudades con este espectáculo único de canciones, dibujos y humor, reconocido por el público y por la crítica, esta mezcla original y con mucho arte que une a Kevin Johansen y su histórica banda The Nada junto a Liniers. Arte, música, baile y humor inteligente se vuelven a unir en el escenario para un cierre de año en dos veladas inolvidables.

Kevin Johansen + The Nada ofrecen un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada como fondo del escenario. Un pequeño mundo de música e ilustraciones envolverá al espectador en la aventura que proponen los dos grandes artistas y amigos. Un libro en vivo o un concierto ilustrado: una oportunidad única para apreciar y disfrutar de este consumado dúo y su arte

Durante los últimos 16 años, el show viajó desde América Latina hasta Europa, y se ha presentado en las salas, teatros, eventos culturales y ferias de libro más importantes. El público lo recibió con gran entusiasmo y muchas veces con entradas agotadas, adoptándolo como un nuevo “clásico”, del que se registraron ya tres álbumes en vivo (en Buenos Aires, en México y el nuevo, en Madrid, editados por Sony Music), y tres libros (OOPS!, BIS y el reciente ES NUESTRA FORMA DE COMUNICARNOS, editados por la prestigiosa Ediciones de la Flor y por Editorial Común). Luego de 7 años sin verlos juntos en el escenario, 2023 fue el momento del esperado reencuentro, el 2024 fue una nueva consagración, y el 2025 trajo el nuevo material y una gira interminable.

