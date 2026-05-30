Kicillof sobre Ioma: «Acepto cualquier crítica, pero hay una crisis del sistema de salud en la Argentina»

El gobernador se refirió a los reclamos contra la obra social bonaerense y aseguró que «vamos a seguir mejorando todo lo que podamos».

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió este viernes en Mar del Plata a los reclamos de afiliados de IOMA y al caso de Silvia González, la afiliada cuya familia denunció presuntas negligencias en la atención médica. Lo hizo durante una conferencia de prensa tras el cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo.

Consultado sobre la situación de la obra social provincial, Kicillof sostuvo que las dificultades que atraviesa IOMA se enmarcan en una problemática más amplia del sistema sanitario. «Voy a ser muy claro, hay una crisis del sistema de salud en la Argentina. El que no la ve es porque no la quiere ver», afirmó.

En ese sentido, señaló que la situación alcanza a clínicas privadas, prepagas y obras sociales, y aseguró que la Provincia continuará destinando recursos para mejorar las prestaciones: «Vamos a seguir mejorando todo lo que podamos, vamos a seguir invirtiendo».

El mandatario también sostuvo que el deterioro económico provoca una mayor demanda sobre el sistema público y la obra social bonaerense: «Muchas personas que antes se atendían por otras coberturas hoy recurren al Estado. Todo eso viene al Estado. Ningún problema. Vamos a hacer lo imposible para seguir respondiendo de la mejor manera que podamos».

Al ser consultado por la denuncia vinculada al fallecimiento de Silvia González, Kicillof aseguró que acompañará cualquier proceso de esclarecimiento. «Yo acepto cualquier tipo de crítica y lo que tenga interés con la investigación hay que hacerla, por supuesto», manifestó.

Mientras se desarrollaba la actividad, un grupo de afiliados de IOMA se concentró en las inmediaciones del lugar para reclamar por distintas problemáticas vinculadas a la cobertura y la atención de la obra social.

Por último, el gobernador vinculó las dificultades del sistema sanitario con el incremento de los costos de los medicamentos y cuestionó las políticas económicas nacionales. «Lo que hay que cambiar es el modelo económico, tiene que haber trabajo, tiene que haber salario y los precios de los medicamentos no pueden ser cualquier cosa», concluyó.

Fuente: Mi8

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