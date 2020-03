Kimberley se despidió del Torneo Regional

El Dragón cayó por 2 a 1 en Bolivar ante Ciudad por la sexta fecha de la Zona 1 de la Región Pampeana Sur y cerró su participación en el certamen tras quedar tercero en el grupo

La obligación de ganar para no depender de lo que sucediera en Olavarría con el otro partido del grupo sumada a la jerarquía del rival hicieron que Kimberley no se sintiera cómodo en gran parte del primer tiempo.

Sin el control de la pelota y con pocos espacios por el centro de la cancha para la conducción de Matías Barreiro, el «doble nueve» conformado por Pablo De Hoyos y Marcos Rondanina se dedicó a luchar con los centrales.

A los 13, el local iba a empezar a mostrar sus cartas. Luciano Romero puso una pelota bárbara para Cristian Piarrou a las espaldas de Matías Cristobo, tiró el centro y Peters, de cabeza, estuvo cerca de marcar el primer gol del partido.

Kimberley se había propuesto a cortar el juego de los de Mauricio Peralta y por eso el partido no tomaba ritmo para uno ni para el otro. Recién a los 22 el Dragón iba a poder hilvanar cinco pases en campo rival que terminó con un remate desviado de Fermín Iriarte.

El «Celeste», ya clasificado, se mostraba más sereno a la hora de tener la pelota y cada intervención de Leonel Ríos hacía que la jugada se diagrame según su decisión. Y así nació la apertura del marcador con otra pelota al vacío por derecha que Guido Lucero no llegó a errar y Cenzano, que le pifió al arco, terminó asistiendo a Peters que solo tuvo que empujarla para anotar el 1 a 0 a los 37.

En el complemento pasó de todo. Kimberley salió totalmente decidido a embestir a Ciudad por lo que en tan solo cinco minutos ya había llegado con dos remates de media distancia de Barreiro y Joaquín Baigorria. Y a los ocho llegó la igualdad luego de un centro pasado de Marcos Rondanina que Agustín Costa alcanzó a conectar con algo de fortuna para estampar el 1 a 1.

Juan Manuel Vuoso empezó a mover piezas y mandó a la cancha a Ezequiel Goiburu en lugar del goleador para darle mayor velocidad al equipo. El Verdiblanco estaba mejor en la cancha pero a los 14 iba a quebrarse definitivamente el partido con la expulsión de Pablo De Hoyos que terminó en un tumulto de jugadores y parte de los cuerpos técnicos. Allí también vieron la roja Esteban Erramuspe y Pablo Mujica que estaba en el banco del local.

Casi siete minutos después se reaundó el partido e instantes después el que se iba a ir al vestuario antes de tiempo era Ignacio Lachalde para que los dos quedaran con diez hombres.

Las opciones ofensivas cada vez eran menos porque el dueño de casa se había cerrado bien atrás y os cambios no terminaban de darle lo que necesitaba a la urgencia de Kimberley. A los 30, Gabriel Barucco le dio una vida más a los marplatenses con una buena atajada contra Alfredo Troncoso. Pero esa ilusión duró apenas hasta los 33 cuando Peters volvió a aparecer para ganarle la posición a Lucero y poner el cabezazo en el ángulo superior derecho y decretar lo que iba a ser el resultado final.

Poco más pasó hasta el pitazo definitivo de Darío Carinci. De este modo, el conjunto de la Avenida Independencia se despidió del Torneo Regional Amateur relegado al tercer lugar de su grupo. A partir de la próxima semana, los dirigidos por Vuoso pensará exclusivamente en la defensa del título en el ámbito local cuando reciba a Peñarol por la primera fecha del Torneo «Copa Cincuentenario» organizado por la Liga Marplatense de Fútbol.

SÍNTESIS

Ciudad: Mauro Beltramella; Cristian Piarrou, Facundo Onraita, Juan Pablo Lemos y Mariano Borda; Emanuel Tus, Luciano Romero, Leonel R{ios y Alfredo roncoso; Sergio Cenzanno y Ramiro Peters. DT: Mauricio Peralta

Kimberley: Gabriel Barucco; Fermín Iriarte, Guido Lucero, Emiliano Fortete y Matías Cristobo; Joaquín Baigorria, Damián Luengo, Matías Barreiro y Agustín Costa; Pablo De Hoyos y Marcos Rondanina. DT: Juan Manuel Vuoso

Cambios en el ST: 9′ Ignacio Lachalde por Ríos (C), 11′ Ezequiel Goiburu por Costa (K), 21′ Matías Cardellino por Barreiro (K), 35′ Agustín Panaro por Tus (C) y 40′ Juan Ignacio Alves por Lucero (K).

Gol en el PT: 37’ Peters (C)

Goles en el ST: 8’ Costa (K) y 33’ Peters (C)

Incidencias en el ST: 14’ expulsado De Hoyos (K), 18′ expulsados Esteban Erramuspe (K) y Pablo Mujica (C) y 23′ expulsado Lachalde (C)

Árbitro: Darío Carinci

Estadio: Municipal de Bolivar “Eva Perón”

