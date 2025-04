Kimberley sumó su primer punto en el Valle

En un partido que tuvo al dueño de casa como claro dominador pero que sintió el desgaste del partido de entresemana ante Newells, el “Dragón” y Germinal igualaron 0 a 0 en el marco de la cuarta fecha del Torneo Federal A de Fútbol. Así, los de Mariano Mignini, que habían perdido en sus dos primeras presentaciones en Polonia y Vértiz, se quedaron con un punto que deberán justificar el próximo fin de semana en Bahía Blanca frente a Olimpo.

Solo faltó el gol. Esa es la sensación que quedó en Kimberley luego de que José Díaz pitara el final del partido en el «José Alberto Valle». Desde el vamos, el local salió a hacer sentir la intensidad y demostrar que la levantada que venía teniendo era parte del proceso. Con buenos movimientos entre Bruno Di Bello y Rodrigo Ríos por derecha, ese sector de la cancha parecía el más vulnerable ya que Edwin Santilli no retrocedía y perdía la marca del lateral.

Con Agustín Vázquez como eje y Ezequiel Goiburu encargado del ensamble, los de Christian Corrales decidieron poner a Nicolás Mallea encima del capitán kimberleño para cortar la sociedad del medio. Eso generó que Mateo Rinaldi y Tomás Mantia tuvieran que buscar largo a las espaldas de los laterales más de la cuenta.

De a poco, el juego se fue volcando hacia la izquierda con Pereyra y un Santos Bacigalupe que fue siempre para adelante. Y por medio de este duo llegó a la media hora de juego el penal. Un centro atrás, Martín González se pasó de largo y la pelota golpeó claramente en su mano para que Díaz no dude. Pero al momento de la ejecución, Bacigalupe abrió el pie y Velázquez adivinó para que Germinal siguiera con vida.

Los últimos quince minutos de la primera mitad fueron el mejor pasaje de Kimberley en el partido. Goiburu se sacó de encima a Mallea y empezó a jugar más, Ríos le ganaba la espalda a los centrales cada vez que se cerraba y la pelota se recuperaba rápido en campo rival.

A los 37, Santos primereó en el avance y mandó un centro bajo perfecto para el ex Germinal que en el control en velocidad le quedó la pelota atrás y eso le dio tiempo a Velázquez de poder salir y achicarle el tiro.

A los 40, Equi salió jugando hacia adelante con caño incluído, abrió hacia la derecha para después volver a la izquierda y en el centro a Ávila, que jugó incómodo el tiempo que estuvo dentro de la cancha, la terminó agarrando mordida.

En el complemento se sintió el trajín. Si bien los de Mignini siguieron dominando, las ideas no eran las mismas y todo se diluía en tres cuartos. Germinal, ordenado, sabía que si hacía bien su trabajo iba a tener al menos una situación para llevarse algo más de lo que merecía en los papeles.

Los ingresos de Braian Cos y Ever Ullúa parecían poder darle otro cambio de velocidad al ataque pero entre Terán y los volantes los fueron llevando al mismo embudo del que no pudieron salir. Ya con Sebastián Gularte en cancha, los centros encontraron un mejor destinatario pero el uruguayo nunca pudo cabecear cómodo entre Barro e Ibarlucea que sacaron casi todo y, cuando no, Velázquez era quien se imponía en las alturas.

Con el pitazo final, Germinal festejó su primera unidad en la temporada y Kimberley se lamentó los dos puntos que dejó escapar para acomodarse en una zona que está pareja.

SÍNTESIS

Kimberley: Tomás Casas; Bruno Di Bello, Mateo Rinaldi, Tomás Mantia y Santos Bacigalupe;Mauricio Miori, Agustín Vázquez y Ezequiel Goiburu; Rodrigo Ríos, Santiago Ávila y Áxel Pereyra. DT: Mariano Mignini

Germinal: Franco Velázquez; Martín González, Mauro Barro, Nelson Ibarlucea e Ignacio Terán; Nicolás Mallea, Fabio Giménez, Alan Palavecino y Edwin Santilli; Gustavo Bortoli y Santiago Satler. DT: Christian Corrales

Cambios en el ST: 11′ Ever Ullúa por Pereyra (K) y Braian Cos por Ávila (K), 20′ Lautaro Veloso por Mallea (G), Federico Cárcamo por Bortoli (G) y Jonathan Zárate por Vázquez (K), 31′ Tomás Loscalso por Miori (K) y Sebastián Gularte por Ríos(K) y 37′ Jeremías Levicoy por Santilli (G).

Incidencias en el PT: 30′ Franco Velázquez le contuvo un penal a Bacigalupe (K)

Árbitro: José Díaz

Estadio: José Alberto Valle

