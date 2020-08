La advertencia del gobierno bonaerense ante el récord de muertos diarios por coronavirus: “Tenemos que reducir los casos y hay que tomar medidas para eso”

«No ha habido otra medida para hacerlo que la cuarentena estricta”, afirmó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplack. Por otro lado, el infectólogo Tomás Orduna, asesor del presidente Alberto Fernández, señaló: «No abriría más nada»

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, destacó hoy la necesidad de tomar medidas rápidas para reducir la cantidad de contagios, luego del récord de muertos diarios por coronavirus en el país que se registró ayer, cuando se confirmaron 241 víctimas fatales en 24 horas.

“Tenemos que reducir la cantidad de casos y hay que tomar una medida para eso (…) No ha habido otra medida para reducir los casos que la cuarentena estricta”, afirmó el funcionario bonaerense, en declaraciones al Destape Radio.

«Se logró hacer un trabajo formidable para evitar lo que pasó en otros países pero igual tenemos la pandemia (…) Si tenemos todo junto es un problema para el sistema de salud, si tenemos todo separado el tema es el cansancio», añadió.

Kreplak indicó que llegar a la cifra de «250 muertos» en un día debería poner a todos a reflexionar como sociedad. «Hay un ejercicio que los medios y las autoridades políticas debería hacer es no desvincular los datos (…) Cuando dicen que el golf no genera contagios digan luego que tenemos 250 fallecidos por día. Que el razonamiento sea completo», afirmó.

A su vez, indicó que la provincia de Buenos Aires dejó de regirse por el Indicador R, utilizado habitualmente por el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, y también pidió cordura a la hora de tratar la crisis sanitaria del coronavirus en el futuro inmediato: “Está bien transmitir esperanza pero también seriedad y certeza. No podemos decir que en 15 días va a aflojar una epidemia que no aflojó en ningún país”

Por su lado, el infectólogo y asesor del Gobierno Nacional, Tomás Orduna, aseguró que es necesario relativizar la cifra diaria de víctimas fatales, aunque también señaló que, de acuerdo a su opinión personal, no flexibizaría más la reapertura de los comercios en toda la zona del AMBA.

“Yo no abriría prácticamente más nada. Yo seguiría exactamente como estamos y siempre con la mano en la palanca del freno”, afirmó el infectólogo, en declaraciones a la radio AM 750.

Y agregó: “Es un numero que por supuesto nos golpea a todos. Es un número que sube súbitamente. A veces, estos movimientos tan importantes de 100 casos entre un día y otro pueden tener que ver con cuestiones de carga de datos. En primer lugar, los pacientes que fallecen, no es que fueron quienes adquirieron la infección uno o dos días antes. Fueron procesos prolongados, por lo cual puede haber problemas de carga y veamos dónde nos quedamos entre hoy y mañana”, aseguró.

“Veamos cómo se comporta después. A veces, estos picos son aislados y lo que tenemos que ver es en general, los promedios semanales, cada diez días, para ver una suerte de película y no quedarnos sólo con la foto”, completó Orduna.

El infectólogo advirtió también que por más que las realidades entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la Provincia bonaerense empiecen a ser cada vez más dispares, el comportamiento de los residentes en ambas zonas no debería ser tan diferente.

«Parecería que hay dos realidades, pero no es tan así. Yo entiendo que CABA puda tener una visión diferente de Provincia por múltiples razones, pero en definitiva esto es un conjunto», analizó.

“Recordemos que hay 12 millones contra 3 millones de habitantes, eso no lo podemos descontextualizar, y después, realidades que hacen que si bien compartimos tener pobreza en ambos puntos, hay lugares del Gran Buenos Aires donde esa pobreza estructural es más poderosa (…). Entonces, en esa estructura, si le fuera muy bien a CABA respecto al Gran Buenos Aires anticipadamente, si GBA tuviera una situación muy compleja, no es que va a haber un relajamiento en CABA. Por una cuestión solidaria y de cómo se maneja la salud pública en nuestro país, las camas de CABA van a tener que responder a lo que ocurra en el Gran Buenos Aires” . Un trabajador de la salud toma muestra de un hombre que tenía síntomas de coronavirus (COVID-19), en Villa Fiorito, en las afueras de Buenos Aires, Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

A su vez, se refirió con cierta pena a la noticia del anuncio de una vacuna contra el coronavirus en Rusia, debido a la falta de información por parte del gobierno de ese país a la comunidad médica internacional en relación a los procesos necesarios en el desarrollo de la misma.

“A uno le da un poco de pena lo de la vacuna rusa. Por qué no tener información científica más compartida con el resto de la academia y la ciencia del mundo”, aseguró.

“No queda claro si lo que están haciendo es contra placebo o si simplemente están vacunando a un número brutal de militares o la hija de Putin, pero no es una verdadera aparentemente fase 3 de comparativo entre vacuna y no vacuna. Y la dan como que ya la están aplicando. Y es una pena porque desacredita a ojos del resto del mundo los resultados verdaderos, que a lo mejor son realmente de una bruta eficacia del 80% de seguridad , ojalá que así sea”.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios