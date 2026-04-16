El consumo de carne vacuna es el más bajo en 20 años

Según los datos de la cámara del sector, el consumo se ubica en 47,3 kilos per capita al año. En paralelo, en marzo el preció trepó un 10%.

El consumo de carne vacuna por habitante retrocedió durante marzo 3,7% en relación a igual mes del año pasado y alcanzó a 47,3 kilos por habitante por año, en el peor registro en los últimos 20 años, debido a una caída en el nivel de la ogerta, lo que produjo un alza en los precios en torno al 10%.

El dato del consumo fue informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). En este comportamiento influyó una menor oferta de hacienda disponible, además de la suba de los precios.

En marzo el precio de la carne vacuna subió un 10,6%, según un relevamiento realizado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

El alza ocurrió tras varios días de lluvias que complicaron la salida de hacienda del campo faena para su posterior venta. También explicaron que otro motivo de la suba fue que los productores aprovecharon una mejora en la condición de la pastura para dejar que los animales sumen más kilos.

Baja el consumo de carne vacuna.

“En el primer trimestre del año la producción de carne vacuna fue equivalente a 700.190 toneladas res con hueso y resultó un 5,1% inferior al total producido en enero-marzo del año pasado. Puesto en términos absolutos, la cantidad ofrecida se contrajo en 37.500 toneladas res con hueso», dijo la entidad.

Por su parte, Ciccra señaló en su informe que se habrían exportado 187.400 toneladas res con hueso, es decir aproximadamente 11,4% más que un año atrás o 19.200 toneladas extra.

En este contexto, en el primer trimestre del año quedaron en el país 512.800 toneladas res con hueso, una caída del 10% interanual. En volumen fueron 56.670 toneladas menos, según Ciccra.

¿Carne de burro a la parrilla?: la polémica apuesta que divide a Chubut

La reciente irrupción de la carne de burro en las carnicerías de Chubut desató un intenso debate que cruza la necesidad económica con los tabúes alimentarios de la sociedad argentina.

El proyecto, liderado por el productor rural Julio Cittadini en la zona de Punta Tombo, dejó atrás su etapa experimental y comenzó a comercializarse este mes en Trelew con cortes que alcanzan los 7.500 pesos por kilo.

La iniciativa surge como una respuesta directa a la crisis estructural de la producción ovina y a la falta de aptitud de los suelos patagónicos para el ganado vacuno tradicional. Según explicó su impulsor, “la carne de burro presenta cualidades nutricionales y organolépticas comparables a las de la carne vacuna”, posicionándola como una opción viable para el mercado local.

Fuente: Diario Popular

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