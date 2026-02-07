La Aplanadora hizo vibrar el Bendu Arena: Divididos y una noche histórica en Mar del Plata

Ante un público multigeneracional, la banda liderada por Ricardo Mollo celebró sus 38 años de trayectoria con un show impecable que incluyó invitados locales y un emotivo homenaje a Sumo.

Este 6 de febrero, el Bendu Arena —el flamante multiespacio ubicado en la intersección de Avenida Juan B. Justo y Avenida de los Trabajadores— fue testigo de una de las fechas más potentes de la temporada. Desde temprano, las inmediaciones del predio se poblaron de seguidores de todas las edades, confirmando que el fenómeno de Divididos trasciende décadas y mantiene una vigencia envidiable.

Puntualmente a las 22:00, el clima de la noche se selló con una interpretación cargada de identidad: el Himno Nacional Argentino sonó con la impronta inconfundible de la guitarra de Ricardo Mollo, funcionando como el preludio perfecto para una velada de alta intensidad sonora. Junto a Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, la banda reafirmó su título de «La Aplanadora del Rock» a través de una solidez musical que parece no tener techo.

El recorrido por sus 38 años de ruta equilibró clásicos históricos con material reciente, demostrando que el presente del trío es tan activo como su legado. Uno de los puntos altos de la noche se vivió durante el set acústico; la intimidad de «Como un cuento» preparó el terreno para una sorpresa local: la invitación al escenario de Pepo San Martín (Científicos del Palo), quien se unió visiblemente emocionado para interpretar «Sisters», rescatando el ADN de Sumo.

Sin embargo, el momento de mayor piel de gallina llegó con el homenaje a Luca Prodan. Una versión épica de «Crua Chan», acompañada por un ensamble de gaiteros, transformó el estadio en un ritual de respeto y ovación, dejando una de las postales más fuertes del verano marplatense. Con este show, el Bendu Arena se consolida como el nuevo epicentro de los grandes espectáculos en la ciudad.

Cómo conseguir entradas

Si no querés perderte los próximos eventos en este nuevo escenario, podés adquirir tus tickets en el sitio oficial de Bendu Arena o de forma presencial en la boletería del complejo (Av. de los Trabajadores 150).

Horario: Martes a domingo de 11:00 a 19:00 hs.

Martes a domingo de 11:00 a 19:00 hs. Medios de pago: Efectivo, tarjetas de débito y crédito

Estacionamiento: https://bendu.seekerparking.ar/

Instagram: @benduarena

Web: www.bendu.com.ar

