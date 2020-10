La Asignación Universal por Hijo tendrá un millón de nuevos beneficiarios

Incorporará en principio a más de 700.000 niños y adolescentes al beneficio de la Asignación Universal por Hijo. Luego sumará otros 300.000. Fueron identificados por el entrecruzamiento de datos y no están recibiendo ninguna cobertura.

La ANSES incorporará en principio a más de 700.000 niños y adolescentes al beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que significará un incremento del presupuesto destinado por el Estado para brindar esta cobertura de $3.540 mensuales por hijo, que en la actualidad tiene unos 4 millones de beneficiarios. Luego sumará otros 300.000.



Este jueves, el presidente Alberto Fernández y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anunciarán la inclusión de los nuevos beneficiarios que fueron identificados mediante un entrecruzamiento de las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Registro Nacional de Reincidencia, lo que permitió en una primera fase identificar a más de 700.000 niños y adolescentes que no están cubiertos por ningún tipo de asignación.



El trabajo de la ANSES se intensificó desde que Raverta asumió a fines de abril, y encomendó a los funcionarios realizar una intensa tarea para identificar a cada uno de los beneficiarios de los planes de asistencia, al tiempo que se mejoró la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia.



En ese contexto, es que el organismo halló que más de 1 millón de niños y adolescentes que «se encuentran por fuera del sistema de la seguridad social y que son sujetos de derecho, pero que no estuvieron siendo mirados por el Estado en los últimos años», explicaron fuentes de la ANSES. Además, de los 700.000 nuevos beneficiarios ya identificados, el organismo viene realizando un registro que permitirá también incluir a casi 300.000 chicos a la AUH, completando 1 millón.



La AUH les corresponde cobrar al padre o madre que viva con hijos menores de 18 años (no hay límite de edad en casado de hijo con discapacidad), al padre o madre que viva con los menores que esté en alguna de las siguientes situaciones: desocupado, trabajador no registrado (sin aportes), trabajador del servicio doméstico, monotributista social, o inscripta en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo.



En ANSES el objetivo es que el Estado «inteligente» llegue de manera precisa a quienes más lo necesitan, utilizando para ello la información compilada a través de cada uno de los organismos, para que la ayuda llegue de forma oportuna y de un modo eficiente.



Según el diario Ámbito Financiero, esta política se enmarca en diversas acciones que se vienen desplegando desde el Gobierno Nacional, como el Certificado de Pre-Identificación (CPI) lanzado por Alberto Fernández el pasado jueves 22 de octubre, para dar con aquellos individuos que no se encuentran inscriptos en el RENAPER, facilitar la identificación y emisión del DNI y garantizar su derecho a la identidad, y a los beneficios de la seguridad social.



Al respecto, el director del RENAPER, Santiago Rodríguez, señaló que el CPI «facilitará el acceso a ejercer plenamente el derecho a la identidad a entre 200 y 900 mil, que hoy no tienen partida de nacimiento ni DNI, de los cuales unos 30 mil están con trámite judicial iniciado».



Rodríguez sostuvo que el CPI «facilitará, también, el proceso de saber exactamente cuántos son, quiénes son, dónde están para facilitarles y acompañarlos en el trámite de inscripción de su nacimiento, ya sea por la vía administrativa o judicial, para que puedan tener su DNI».



Además, el Gobierno puso en marcha a principios de octubre la Mesa Interministerial para el Desarrollo Infantil Temprano con el objetivo de abordar y activar medidas urgentes en materia de desarrollo infantil temprano, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En esa oportunidad, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que «por primera vez hay un capítulo en el presupuesto nacional, que incorpora la inversión del Estado para niños, niñas y adolescentes, que es de 873 mil millones de pesos. Estamos hablando de casi dos puntos y medio del PBI en asistencia directa».

Fuente: mardelplata.telefe.com

